Köksal Engür kimdir, nereli, kaç yaşında? Köksal Engür neden öldü?
Zerda dizisindeki "Sıddık" ve Leyla ile Mecnun dizisinde oynadığı "Ak Sakallı Dede" karakterleriyle hafızalara kazınan Köksal Engür'den kötü haber geldi. Köksal Engür hayatını kaybetti. Yurttaşlar, Köksal Engür'ün kim olduğunu, hangi filmlerde oynadığını ve neden öldüğünü merak ediyor. Peki, Köksal Engür kimdir, nereli, kaç yaşında? Köksal Engür neden öldü?
Türk tiyatro, sinema, dizi oyuncusu, seslendirme sanatçısı İsmail Köksal Engür, 77 yaşında hayatını kaybetti. Peki, Köksal Engür kimdir, nereli, kaç yaşında? Köksal Engür neden öldü? İşte ayrıntılar...
KÖKSAL ENGÜR KİMDİR?
İsmail Köksal Engür, 5 Mart 1946 tarihinde Kars'ta dünyaya geldi. Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, seslendirme sanatçısıdır.
Köksal Engür, eğitimini tamamlamadan önce sanat yaşamına başlayan oyunculardandır. 1956 yılında TRT Ankara Radyosu, Çocuk Saati programında kısa radyo tiyatrolarıyla başlayan deneyimleri, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü'nden 1969 yılında mezun olana kadar sürdü.
TRT'de programlara katılmanın yanında, seslendirme çalışmalarının da temelini atan sanatçı, Ankara Halkevi, Sahne 9, Ankara Deneme Sahnesi, Çağdaş Sahne, Hodri Meydan Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu, Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu, Küçük Sahne gibi özel tiyatrolarda ve Bakırköy Belediye Tiyatrosu ile Devlet Opera ve Balesi yapımlarında çeşitli roller aldı. Radyo deneyimlerini seslendirmedeki ustalığını geliştirmekte kullanan Engür, tiyatroyla sınırlı kalmayıp, sinema ve dizi filmlerinde de oynadı.
Sanatçı, SüngerBob KareŞort çizgi dizisinde Squitward'ü seslendirmiştir. Korkuyorum Anne filmiyle ödül alan oyuncu, Susam Sokağı'ndaki Büdü karakterini ve çizgi filminde Red Kit'i de seslendirmişti. Leyla ile Mecnun'da "Ak Sakallı Dede" ve "Karabasan" rollerinde oynadı. Ben de Özledim'de kendisini canlandırmıştır. Beş Kardeş dizisinde Osman rolünü oynadı.
KÖKSAL ENGÜR ÖZEL HAYATI
Köksal Engür, 1976 yılında evlendiği Jale Engür ile olan evliliğini 2017 yılında noktaladı.
KÖKSAL ENGÜR NEDEN ÖLDÜ?
Köksal Engür'ün ölüm haberini oyuncu Cengiz Bozkurt, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Köksal Engür abimizi böbrek yetmezliğine bağlı komplikasyonlar sebebiyle kaybettik. Cenazesine dair açıklamayı yarın yapacağız. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerinin başı sağ olsun" ifadeleriyle duyurdu.
KÖKSAL ENGÜR TİYATRO OYUNLARI
Altın Ejderha : Roland Schimmelpfennig - 2012
Festen "Kutlama" : "Thomas Vinterberg-Mogens Rukov-Bo Hr.Hansen-Davıd Eldrıdge" - 2010
Bayrak (oyun) : Berkun Oya - Krek - 2008
İstanbulda Bir Dava : Franz Kafka-Kerem Kurdoğlu - 2008
Kuzey Işığı : Paul Pourveur - 2007
Kumarbazın Seçimi : Patrick Marber - 2006
Ördek Muhabbetleri : David Mamet - 2004
Ne Kadınlar Sevdim : Atilla İlhan - 2003
Tek Kişilik Şehir : Behiç Ak - 2002
Bay Knepp : Jorge Goldenberg - 2001
Sevilmek : Bilge Karasu - 2000
Molly Sweeney : Brian Friel - 1999
Alacaklılar : August Stringberg - 1998
Martı : Anton Çehov - Kent Oyuncuları - 1997
Allahaısmarladık Cumhuriyet : Selim İleri - 1995
Lourcine Sokağı Cinayeti : Eugène Labiche - 1993
Fehim Paşa Konağı : Turgut Özakman - 1991
Uzakta Piyano Sesleri : Jofrey Maddow-John Driver - 1990
Midas'ın Kulakları : Güngör Dilmen
Keşanlı Ali Destanı : Haldun Taner
Yusuf ile Menofis : Nâzım Hikmet
Yağmurcu : Richard Nash
Pir Sultan Abdal : Erol Toy
Olacak O Kadar : Levent Kırca
Çürük Elma
KÖKSAL ENGÜR HANGİ DİZİ VE FİLMLERDE OYNADI?
Güven Bana - 2023
Baba - Mehmet Ali Saruhanlı - 2022
Kırmızı Oda - Turan (Ayşe'nin Dedesi) - 2021
Ver Elini Aşk - Mehmet Emin Tuğlu - 2017
Kaçın Kurası - Ferdi'nin Dedesi - 2016
Şahane Damat - Remzi Dede - 2016
Beş Kardeş - Osman Amca -2015
Unutursam Fısılda - 2014
Oflu Hoca'nın Şifresi - Ali Osman - 2014
Analı Oğullu - Kadim - 2014
Ben de Özledim - Köksal Engür - 2013
Sen Kimsin? - İsmail - 2012
Celal Tan ve Ailesinin Aşırı Acıklı Hikayesi - Turan Altaylı - 2011
Leyla ile Mecnun - Ak Sakallı Dede, Karabasan - 2011-2013, 2021
Deli Saraylı - Cezzar Paşa - 2010
Kurtlar Vadisi - Gladio - 2009
Güneşin Oğlu - 2008 - Fikri Şemsigil
Dudaktan Kalbe - 2007
Beş Vakit - 2006
Sağır Oda - 2006
Dolunay - 2005
Dayı - 2004
Kadirşinas - 2004
Korkuyorum Anne - 2004
Yıldızların Altında - 2002
Zerda - 2002-2004 - Sıddık
Karanlıkta Koşanlar - 2001
Vizontele - 2000
Sevgilim İstanbul - 1999
Dış Kapının Mandalları - 1998
Gençler - 1989
Keşanlı Ali Destanı - 1988
KÖKSAL ENGÜR ÖDÜLLERİ
16. Ankara Film Festivali, 2005, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu, Korkuyorum Anne
Afife Tiyatro Ödülleri : Yılın En Başarılı Müzikal ya da Komedi Erkek Oyuncusu-Tek Kişilik Şehir 2002
Afife Tiyatro Ödülleri : Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu-Molly S.-1999
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