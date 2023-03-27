Yayınlanma: 27 Mart 2023 - 10:27

Güncelleme: 27 Mart 2023 - 10:32

Türk tiyatro, sinema, dizi oyuncusu, seslendirme sanatçısı İsmail Köksal Engür, 77 yaşında hayatını kaybetti. Peki, Köksal Engür kimdir, nereli, kaç yaşında? Köksal Engür neden öldü? İşte ayrıntılar...

KÖKSAL ENGÜR KİMDİR?

İsmail Köksal Engür, 5 Mart 1946 tarihinde Kars'ta dünyaya geldi. Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, seslendirme sanatçısıdır.

Köksal Engür, eğitimini tamamlamadan önce sanat yaşamına başlayan oyunculardandır. 1956 yılında TRT Ankara Radyosu, Çocuk Saati programında kısa radyo tiyatrolarıyla başlayan deneyimleri, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü'nden 1969 yılında mezun olana kadar sürdü.

TRT'de programlara katılmanın yanında, seslendirme çalışmalarının da temelini atan sanatçı, Ankara Halkevi, Sahne 9, Ankara Deneme Sahnesi, Çağdaş Sahne, Hodri Meydan Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu, Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu, Küçük Sahne gibi özel tiyatrolarda ve Bakırköy Belediye Tiyatrosu ile Devlet Opera ve Balesi yapımlarında çeşitli roller aldı. Radyo deneyimlerini seslendirmedeki ustalığını geliştirmekte kullanan Engür, tiyatroyla sınırlı kalmayıp, sinema ve dizi filmlerinde de oynadı.

Sanatçı, SüngerBob KareŞort çizgi dizisinde Squitward'ü seslendirmiştir. Korkuyorum Anne filmiyle ödül alan oyuncu, Susam Sokağı'ndaki Büdü karakterini ve çizgi filminde Red Kit'i de seslendirmişti. Leyla ile Mecnun'da "Ak Sakallı Dede" ve "Karabasan" rollerinde oynadı. Ben de Özledim'de kendisini canlandırmıştır. Beş Kardeş dizisinde Osman rolünü oynadı.

KÖKSAL ENGÜR ÖZEL HAYATI

Köksal Engür, 1976 yılında evlendiği Jale Engür ile olan evliliğini 2017 yılında noktaladı.

KÖKSAL ENGÜR NEDEN ÖLDÜ?

Köksal Engür'ün ölüm haberini oyuncu Cengiz Bozkurt, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Köksal Engür abimizi böbrek yetmezliğine bağlı komplikasyonlar sebebiyle kaybettik. Cenazesine dair açıklamayı yarın yapacağız. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerinin başı sağ olsun" ifadeleriyle duyurdu.

KÖKSAL ENGÜR TİYATRO OYUNLARI

Altın Ejderha : Roland Schimmelpfennig - 2012

Festen "Kutlama" : "Thomas Vinterberg-Mogens Rukov-Bo Hr.Hansen-Davıd Eldrıdge" - 2010

Bayrak (oyun) : Berkun Oya - Krek - 2008

İstanbulda Bir Dava : Franz Kafka-Kerem Kurdoğlu - 2008

Kuzey Işığı : Paul Pourveur - 2007

Kumarbazın Seçimi : Patrick Marber - 2006

Ördek Muhabbetleri : David Mamet - 2004

Ne Kadınlar Sevdim : Atilla İlhan - 2003

Tek Kişilik Şehir : Behiç Ak - 2002

Bay Knepp : Jorge Goldenberg - 2001

Sevilmek : Bilge Karasu - 2000

Molly Sweeney : Brian Friel - 1999

Alacaklılar : August Stringberg - 1998

Martı : Anton Çehov - Kent Oyuncuları - 1997

Allahaısmarladık Cumhuriyet : Selim İleri - 1995

Lourcine Sokağı Cinayeti : Eugène Labiche - 1993

Fehim Paşa Konağı : Turgut Özakman - 1991

Uzakta Piyano Sesleri : Jofrey Maddow-John Driver - 1990

Midas'ın Kulakları : Güngör Dilmen

Keşanlı Ali Destanı : Haldun Taner

Yusuf ile Menofis : Nâzım Hikmet

Yağmurcu : Richard Nash

Pir Sultan Abdal : Erol Toy

Olacak O Kadar : Levent Kırca

Çürük Elma

KÖKSAL ENGÜR HANGİ DİZİ VE FİLMLERDE OYNADI?

Güven Bana - 2023

Baba - Mehmet Ali Saruhanlı - 2022

Kırmızı Oda - Turan (Ayşe'nin Dedesi) - 2021

Ver Elini Aşk - Mehmet Emin Tuğlu - 2017

Kaçın Kurası - Ferdi'nin Dedesi - 2016

Şahane Damat - Remzi Dede - 2016

Beş Kardeş - Osman Amca -2015

Unutursam Fısılda - 2014

Oflu Hoca'nın Şifresi - Ali Osman - 2014

Analı Oğullu - Kadim - 2014

Ben de Özledim - Köksal Engür - 2013

Sen Kimsin? - İsmail - 2012

Celal Tan ve Ailesinin Aşırı Acıklı Hikayesi - Turan Altaylı - 2011

Leyla ile Mecnun - Ak Sakallı Dede, Karabasan - 2011-2013, 2021

Deli Saraylı - Cezzar Paşa - 2010

Kurtlar Vadisi - Gladio - 2009

Güneşin Oğlu - 2008 - Fikri Şemsigil

Dudaktan Kalbe - 2007

Beş Vakit - 2006

Sağır Oda - 2006

Dolunay - 2005

Dayı - 2004

Kadirşinas - 2004

Korkuyorum Anne - 2004

Yıldızların Altında - 2002

Zerda - 2002-2004 - Sıddık

Karanlıkta Koşanlar - 2001

Vizontele - 2000

Sevgilim İstanbul - 1999

Dış Kapının Mandalları - 1998

Gençler - 1989

Keşanlı Ali Destanı - 1988

KÖKSAL ENGÜR ÖDÜLLERİ

16. Ankara Film Festivali, 2005, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu, Korkuyorum Anne

Afife Tiyatro Ödülleri : Yılın En Başarılı Müzikal ya da Komedi Erkek Oyuncusu-Tek Kişilik Şehir 2002

Afife Tiyatro Ödülleri : Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu-Molly S.-1999