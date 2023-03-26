İş insanı Kemal Zorlu kimdir? Kemal Zorlu neden hayatını kaybetti?

Yayınlanma: 26 Mart 2023 - 00:52

Güncelleme: 26 Mart 2023 - 00:52

İzmir’in tanınmış iş insanlarından ve Altay Spor Kulübünün eski başkanlarından Kemal Zorlu, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Kemal Zorlu'nun yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. İşte ayrıntılar...



KEMAL ZORLU KİMDİR?

Kemal Zorlu, Altay’da uzun yıllar başkanlık ve yönetim kurulu üyeliği yaptı. Zorlu, Futbol Federasyonu’nda Profesyonel Şube Sorumlusu olarak çalışan ve kentin birçok sivil toplum kuruluşunda yer aldı. Zorlu, Egeplast ve Ege Yıldız Şirketleri Yönetim Kurulu Başkanıydı.

KEMAL ZORLU NEDEN HAYATINI KAYBETTİ?

Zorlu, yüksek tansiyon rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü özel hastanede, 73 yaşında hayatını kaybetti.

ÖZEL YAŞAMI

Kemal Zorlu, evli ve iki çocuk babasıydı.