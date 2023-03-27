Kemal Özkiraz kimdir? CHP'den milletvekili aday adayı olan Kemal Özkiraz nereli, kaç yaşında?

Yayınlanma: 27 Mart 2023 - 10:06

Güncelleme: 27 Mart 2023 - 10:06

Kemal Özkiraz, kararını sosyal medya hesabından açıklama yaparak duyurdu.

Özkiraz, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyet Halk Partisi Antalya milletvekilliği için aday adayı oldum. Başta Antalyamızda yaşayan herkesten desteklerinizi bekliyorum. Antalya'da bir oy Kemal'e diğer oy da Kemal'e ??

Aylarca çalıştık Antalya için 4 ayrı proje geliştirdik. Bir kaç gün içinde paylaşacağım."

KEMAL ÖZKİRAZ KİMDİR?

Kemal Özkiraz'ın memleketi Tokat'tır. Yaşamını Ankara'da sürdüren Kemal Özkiraz, Avrasya Araştırma şirketinin sahibidir. Kemal Özkiraz, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden milletvekili aday adayı oldu.