Kemal Özkiraz kimdir? CHP'den milletvekili aday adayı olan Kemal Özkiraz nereli, kaç yaşında?
Avrasya Araştırma Şirketi’nin başkanı Kemal Özkiraz, Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) Antalya milletvekili aday adayı olduğunu duyurdu. Peki, Kemal Özkiraz kimdir? CHP'den milletvekili aday adayı olan Kemal Özkiraz nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar...
Kemal Özkiraz, kararını sosyal medya hesabından açıklama yaparak duyurdu.
Özkiraz, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Cumhuriyet Halk Partisi Antalya milletvekilliği için aday adayı oldum. Başta Antalyamızda yaşayan herkesten desteklerinizi bekliyorum. Antalya'da bir oy Kemal'e diğer oy da Kemal'e ??
Aylarca çalıştık Antalya için 4 ayrı proje geliştirdik. Bir kaç gün içinde paylaşacağım."
KEMAL ÖZKİRAZ KİMDİR?
Kemal Özkiraz'ın memleketi Tokat'tır. Yaşamını Ankara'da sürdüren Kemal Özkiraz, Avrasya Araştırma şirketinin sahibidir. Kemal Özkiraz, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden milletvekili aday adayı oldu.
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