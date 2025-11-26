Kolombiya’da 6 bin yıllık kaybolmuş insan topluluğu bulundu

Kolombiya’da yürütülen arkeolojik kazılar, insanlık tarihine dair önemli bir boşluğu doldurabilecek yeni bir keşfi gün yüzüne çıkardı. Bogotá yakınlarındaki Nemocón bölgesinde bulunan 6 bin yıllık kalıntıların, daha önce tanımlanmamış bir insan topluluğuna ait olduğu belirlendi. Araştırmacılar bu yeni grubun, buluntuların çıkarıldığı alana atfen “Checua” olarak adlandırıldığını duyurdu.

Kolombiya Ulusal Üniversitesi Genetik Enstitüsü’nden Dr. Andrea Casas, elde edilen genomların Amerika kıtasındaki bilinen örneklerle eşleşmediğini vurgulayarak,

“Pre-Seramik Dönem’e tarihlenen bu bireylerin, daha önce tanımlanmamış tamamen yeni bir soya ait olduğunu tespit ettik” açıklamasını yaptı.

İZOLE BİR AVCI-TOPLAYICI TOPLULUK

Araştırma, yaklaşık 30 kişiye ait kısmi kemik parçaları ile oldukça iyi korunmuş bir kafatasını içeriyor. Bu bireyler arasında yalnızca altısının DNA’sı detaylı analiz yapılabilecek kadar sağlam durumdaydı. İncelemeler, Checua grubunun muhtemelen izole bir avcı-toplayıcı topluluk olduğunu ve soylarının günümüze ulaşmadığını gösteriyor.

1987–2003 yılları arasında aynı bölgede çıkarılan diğer kalıntılar da proje kapsamında yeniden değerlendirildi. Bu veriler, Checua dışındaki bireylerin genetik olarak Panama’daki topluluklara benzediğini ortaya koydu. Bulgular, yaklaşık 20 bin yıl önce Bering Boğazı üzerinden Amerika kıtasına göç eden ana gruplarla bağlantıya işaret ederken, Checua’nın bu göç hattından ayrışmış özel bir topluluk olabileceğini düşündürüyor.

KAFATASINDA ÇARPICI AYRINTILAR

Fiziksel antropolog Dr. Jose Vicente Rodriguez, Checua’ya ait kafatasının bölgedeki bilinen örneklere göre daha uzun bir yapıya sahip olduğunu belirtiyor. Çene bölgesinde tespit edilen apse izlerinin, bireyin yaşamı boyunca ciddi diş enfeksiyonları yaşadığını ve muhtemelen dişlerini kaybettiğini gösterdiğini ifade ediyor.

Bilim insanları, bu gizemli topluluğun iklim değişiklikleri, hastalıklar veya gıda sıkıntısı gibi nedenlerle tamamen yok olmuş olabileceğini değerlendiriyor. Keşfin, Amerika kıtasının erken dönem insan çeşitliliğini anlamak açısından kritik bir adım olduğu belirtiliyor.