Komedyen Kaan Sekban: 'Hükümetin gasbettiği bu kaçıncı İBB yetkisi?'
İBB hakkında özel teftiş başlattığını duyuran İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan bir siyasi hamle daha geldi. İl tanıtım günleri düzenleme yetkisi İBB’den alınarak valiliğe verildi. Bakanlığın bu kararına sosyal medyadan tepki gösteren ünlü komedyen Kaan Sekban, "Hükümetin gasbettiği bu kaçıncı İBB yetkisi?" diye sordu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun talimatıyla İstanbul
Büyükşehir Belediyesi (İBB) başta olmak üzere belediyelerin düzenlediği il
tanıtım günlerini düzenleme yetkisi valiliklere verildi.
Bakan Soylu tarafından valiliklere gönderilen yazıda son
dönemlerde valilikler ve il kültür ve turizm müdürlükleriyle irtibata
geçilmeden ilin genelini ilgilendirecek il tanıtım günlerinin yapıldığı
belirtilirken, bu durumun dağınıklığa ve kaynak israfına yol açtığı savunuldu.
"GASBEDİLEN BU KAÇINCI YETKİ?"
Bakanlığın bu hamlesi, muhalefet kanadında ve sosyal medyada
tepki çekerken; yaşananlara ilişkin bir paylaşım da ünlü komedyen Kaan Sekban’dan
geldi.
Sekban, sosyal medya hesabından, il tanıtım günlerini
düzenleme yetkisinin İBB’den alınmasına sert tepki gösterdi.
"ONLAR İÇİN EN BÜYÜK TEHDİT İMAMOĞLU"
Komedyen, paylaşımına şu notu düştü:
"Hükümetin gasbettiği bu kaçıncı İBB yetkisi? Neden
Ankara'da bunu yapmıyorlar hiç düşündünüz mü? Çünkü en büyük tehdit onlar için
İmamoğlu. 2 kere 2'nin 4 ettiği kadar net."
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