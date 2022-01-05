Komedyen Kaan Sekban: 'Hükümetin gasbettiği bu kaçıncı İBB yetkisi?'

05 Ocak 2022 Çarşamba, 15:59

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun talimatıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) başta olmak üzere belediyelerin düzenlediği il tanıtım günlerini düzenleme yetkisi valiliklere verildi.

Bakan Soylu tarafından valiliklere gönderilen yazıda son dönemlerde valilikler ve il kültür ve turizm müdürlükleriyle irtibata geçilmeden ilin genelini ilgilendirecek il tanıtım günlerinin yapıldığı belirtilirken, bu durumun dağınıklığa ve kaynak israfına yol açtığı savunuldu.

"GASBEDİLEN BU KAÇINCI YETKİ?"

Bakanlığın bu hamlesi, muhalefet kanadında ve sosyal medyada tepki çekerken; yaşananlara ilişkin bir paylaşım da ünlü komedyen Kaan Sekban’dan geldi.

Sekban, sosyal medya hesabından, il tanıtım günlerini düzenleme yetkisinin İBB’den alınmasına sert tepki gösterdi.

"ONLAR İÇİN EN BÜYÜK TEHDİT İMAMOĞLU"

Komedyen, paylaşımına şu notu düştü:

"Hükümetin gasbettiği bu kaçıncı İBB yetkisi? Neden Ankara'da bunu yapmıyorlar hiç düşündünüz mü? Çünkü en büyük tehdit onlar için İmamoğlu. 2 kere 2'nin 4 ettiği kadar net."