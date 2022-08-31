Komşularının sesinden rahatsız olduğu horozunu sosyal medyadan sahiplendirdi

31 Ağustos 2022 Çarşamba, 10:24

Düzce merkeze bağlı Koçyazı Mahallesi’nde yaşayan Nihat Taştan’ın, evinin bahçesinde beslediği, 'Haşmet' ismini verdiği horozunun sabahları ötmesi, komşuları rahatsız etti. Çevredekiler belediyeye bildirince zabıta memurları da eve gelip, tutanak tuttu.

Tutanakta, belediye sınırlarında kümes yapmak ve kümes hayvanı beslemenin yasak olduğu, kümes hayvanlarının tahliye edilmesi istendi. Bunun üzerine Taştan, horozuna bakacak birini bulmak üzere sosyal medyadan paylaşım yaptı. Eski AKP Düzce Milletvekili İbrahim Korkmaz, horoza, kendisine ait çiftlikte bakabileceğini söyledi. Korkmaz’ın asistanı, Taştan’ın evine gelerek horozu teslim aldı.

"KESMEYE KIYAMIYORUM"

Nihat Taştan, horozunu çok sevdiğini belirterek, "'Haşmet’imi şikayet etmişler. Zabıtalar tutanak tutmuşlar, evden uzaklaştırma kararı aldılar. 3 gün evden uzaklaştırdık ve geri getirelim, dedik. Tekrar zabıtalar gelerek, ‘Horoz ses yapıyor, komşularınız rahatsız oluyor. Bunu uzaklaştırmanız gerekir’ dediler. Hayvan sevmeyen, tabiatı sevmez; insanı, çocuğu, bitkiyi sevmez. Hayvan sevgisi insanın fıtratında var olan bir sevgidir. 'Haşmet' ile aramda müthiş bir duygusal bağ oluştu. Kesmeye kıyamıyorum. 5 tanede tavuğumuz var. Günlük yumurta ihtiyacımızı kümesimizden gideriyorduk" dedi.

"MÜTHİŞ BİR SEVGİ BAĞIMIZ VAR"

Horozunu Korkmaz’ın asistanına teslim eden Taştan, "Müthiş bir sevgi bağımız var. Ben kesmekten ya da uzaklaştırmaktan yana değilim ancak yasa var ve böyle bir yasanın olması gerçekten utanç verici bir durum. Benim 1 dönüm kendime ait müstakil evim varken 5 tane tavuk bakamayacaksam bir anlamı olmaz. Benim çocuklarım tavuk sevecek, civciv, tavşan sevecek. Tahammülsüz bir toplum olmuşuz. Aşırı tüketici bir toplumuz. Hazırcı bir toplumuz. Ben sosyal medyada horozuma bakacak birini bulmak için paylaştım. AK Parti eski milletvekili İbrahim Korkmaz görmüş. 'Haşmet’e olan duygusal bağımı anlamış ve kendi çiftliğine bakabileceğini söyledi. Akçakoca’daki çiftliğe gidecek. İnşallah geçici gidecek" diye konuştu.

Horozu teslim alan Korkmaz’ın asistanı ise çiftlikte hayvana en iyi şekilde bakılacağını söyleyerek, ailenin de istediği zaman 'Haşmet'i ziyarete gelebileceklerini belirtti. (DHA)