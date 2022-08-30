Pendik'te hayvana şiddet: Evinde beslediği kediyi boğarak öldürmeye çalıştı!
İstanbul Pendik'te, M.S.İ. isimli bir kişi, evinde beslediği kediye şiddet uyguladı. Şiddet gören kedinin kliniğe alındığı öğrenildi.
Olay, geçen cuma günü Pendik'te meydana geldi. İddiaya göre; M.S.İ. isimli bir kişi, evinde beslediği kediye evi kirlettiği gerekçesiyle şiddet gösterdi. Hayvanı yıkadığı esnada boğmaya çalışan, ardından duvara fırlatan şahıs, o anları ise cep telefonu ile kayda aldı.
Şikayet üzerine kedi, yetkililer tarafından alınarak kliniğe götürüldü.
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