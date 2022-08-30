Pendik'te hayvana şiddet: Evinde beslediği kediyi boğarak öldürmeye çalıştı!

30 Ağustos 2022 Salı, 07:14

Olay, geçen cuma günü Pendik'te meydana geldi. İddiaya göre; M.S.İ. isimli bir kişi, evinde beslediği kediye evi kirlettiği gerekçesiyle şiddet gösterdi. Hayvanı yıkadığı esnada boğmaya çalışan, ardından duvara fırlatan şahıs, o anları ise cep telefonu ile kayda aldı.

Şikayet üzerine kedi, yetkililer tarafından alınarak kliniğe götürüldü.