'Komünist Bakan', Nusret’in elinden biftek yedi, ödediği hesap Vietnam’da kriz çıkarttı

07 Kasım 2021 Pazar, 10:17

Nusret'in Londra'daki restorantı, yüksek fiyatları ve ağırladığı misafirleriyle gündemden düşmüyor.

Açıldığı günden bu yana Leonardo DiCaprio, David ve Victoria Beckham, Wayne Rooney gibi birçok ünlü ismi ağırlayan restoranın bu seferki konuğu, Vietnamlı Komünist Partili Bakan To Lam oldu. 'Komünist Bakan'ın restorandaki görüntüleri ülkede tepki topladı.

GÖRÜNTÜLER TEPKİ ÇEKTİ

Komünist yönetim anlayışıyla idare edilen Vietnam'ın Kamu Güvenliği Bakanı To Lam ve beraberindeki kalabalık Nusret'in Londra'daki restoranında yemek yerken çekilen görüntüleri sosyal medyada yayıldı.

Vietnamlı bakana kendi elleriyle 1450 sterlin (yaklaşık 19 bin TL) değerindeki altın kaplama biftek yediren Nusret, bu görüntüleri Tiktok'ta paylaşılınca kriz çıktı. Video apar topar silinse de Vietnam'da çoktan viral olmuştu.

"MAAŞI BU YEMEĞE YETMEZ"

İnsanların aylık 150 dolar kazandığı ülkede, komünist iktidarın bakanına tepkiler gecikmedi.

Sosyal medyadan yorum yapan kullanıcılar, "Maaşı bu yemeğe yetmez, parayı nereden buldu" ve "Milyonlarca insan koronavirüsten kıvranırken, sözün bittiği yer" gibi yorumlar yaptı.