'Komünist Bakan', Nusret’in elinden biftek yedi, ödediği hesap Vietnam’da kriz çıkarttı
Vietnamlı Komunist Partili Bakan To Lam, Nusret'in Londra'daki restoranında 19 bin TL'lik altın kaplamalı et yerken görüntülendi. Kamu Güvenliği Bakanı'nın ödediği hesap ülkede kriz çıkardı.
Nusret'in Londra'daki restorantı, yüksek fiyatları ve ağırladığı misafirleriyle gündemden düşmüyor.
Açıldığı günden bu yana Leonardo DiCaprio, David ve Victoria Beckham, Wayne Rooney gibi birçok ünlü ismi ağırlayan restoranın bu seferki konuğu, Vietnamlı Komünist Partili Bakan To Lam oldu. 'Komünist Bakan'ın restorandaki görüntüleri ülkede tepki topladı.
GÖRÜNTÜLER TEPKİ ÇEKTİ
Komünist yönetim anlayışıyla idare edilen Vietnam'ın Kamu Güvenliği Bakanı To Lam ve beraberindeki kalabalık Nusret'in Londra'daki restoranında yemek yerken çekilen görüntüleri sosyal medyada yayıldı.
Vietnamlı bakana kendi elleriyle 1450 sterlin (yaklaşık 19 bin TL) değerindeki altın kaplama biftek yediren Nusret, bu görüntüleri Tiktok'ta paylaşılınca kriz çıktı. Video apar topar silinse de Vietnam'da çoktan viral olmuştu.
"MAAŞI BU YEMEĞE YETMEZ"
İnsanların aylık 150 dolar kazandığı ülkede, komünist iktidarın bakanına tepkiler gecikmedi.
Sosyal medyadan yorum yapan kullanıcılar, "Maaşı bu yemeğe yetmez, parayı nereden buldu" ve "Milyonlarca insan koronavirüsten kıvranırken, sözün bittiği yer" gibi yorumlar yaptı.
Video Haberler
- İstanbul Boğazı'nda büyük tehlike atlatıldı
- İstanbul'da izleyenleri şaşkına çeviren anlar
- AKP'li Yavuz'un canlı yayındaki zor anları
- Esenyurt'ta izleyenleri tebessüm ettiren anlar
- 'İzahı olmayan şeyin mizahı olur'
- Arınç’tan çarpıcı ‘Soros’ itirafı
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
- Antalya'da elektrikli scooterla tehlikeli yolculuk
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan’ın diploması hakkında karar
- ABD’nin ‘üç ayaklı’ Türkiye politikası
- NY Times'tan çarpıcı 'Erdoğan' analizi
- Kılıçdaroğlu İmamoğlu ve Yavaş kararını açıkladı
- İstanbul Boğazı'nda büyük tehlike atlatıldı
- Lütfü Türkkan'ın görevden alınacağı iddia edildi
- ABD’nin büyükelçisinden Batı Trakya açıklaması
- MHP'den asgari ücret açıklaması
- Sahnede geçirdiği kalp krizi sonrası yaşamını yitirdi
- Hastanede yangın çıktı: Covid-19 hastaları öldü