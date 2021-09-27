İngiltere'de 'Nusret' krizi: 8 bin 500 TL’ye biftek

27 Eylül 2021 Pazartesi, 11:25

Sosyal medyada ünlenen 'saltbea' (tuzlama) hareketi ile tüm dünyada tanınan Türk işletmeci Nusret Gökçe, ABD, İspanya, Dubai ve Yunanistan’ın ardından; son olarak yeni şubesini İngiltere’nin başkenti Londra’da açtı.

24 AYAR BİFTEK TEPKİ ÇEKTİ

İngiliz Daily Mail gazetesi yazarlarından Jan Moir, Nusret’in yeni restoranındaki dudak uçuklatan fiyatları yazısına taşıdı. Nusret’in 700 sterline (8 bin 500 TL) satışa sunduğu 24 ayar altın biftek tepkilere neden oldu.

Sözcü'de yer alan habere göre Moir, uçuk fiyatlara rağmen İngiliz sosyetesinin restorana akın ettiğini duyururken, altın kaplama bifteğin de fiyatına rağmen en çok tercih edilen ürünlerden biri olduğunu ekledi.

BİR HAMBURGER BİN 200 TL

Moir, 700 sterlinlik fiyatına rağmen yan masanın iki tane altın kaplama biftek sipariş ettiğini anlatırken, ‘Kim altın kaplama biftek yer demeyin. Yan masamdakiler iki tane sipariş verdiler” dedi. Ünlü yazar, Nusret’in restoranını ‘Bir hamburgere 100 sterlin (bin 200 TL) ve bir Coca Cola’ya 9 sterlin (109 TL) vermeyi umursamayan zengin etoburlar için büyük bir karnaval olarak nitelendirdi. Gazete, Nusret’in Londra şubesinin fiyatlara rağmen müşteri sıkıntısı yaşamadığının da altını çizdi.

Reality şon yıldızı ve sosyal medya fenomeni Gemma Collins de Nusret Gökçe’nin Londra’daki ilk müşterilerinden biriydi. Ünlü isim, kendisine 700 sterline (8500 lira) mal olan 24 ayar altın bifteğinin tadını çıkarırken çekilen videosunu sosyal medya hesabından paylaştı.

"ÖDEDİĞİM EN GEREKSİZ YEMEK"

38 yaşındaki Gökçe’nin Londra’daki restorandaki yemek fiyatları, daha önce Emre Mor’un menajerliğini de yapan Muzzi Özcan tarafından sert eleştirilere maruz kalmıştı. Muzzi Özcan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Nusr-et Londra, hayatımda ödediğim en gereksiz yemek! Milli dedik, milli gurumuz dedik, 3 tane burger 3 bin 600 TL!” ifadelerini kullanmıştı.

Gökçe, yeni şubesini ‘Dünyanın kalbinde açıldı’ notuyla sosyal medyadan takipçileriyle paylaştı.