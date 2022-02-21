Konjonktivit salgını: Çocuklar arasında artış gösterdi
Konjonktivit vakalarının salgın düzeyinde artış yaşadığını ve özellikle çocuklarda sık görüldüğünü söyleyen Op. Dr. Gülçin Ergeldi, "Çocukların el hijyenine fazlasıyla dikkat etmesi gerekiyor. Sık sık eller yıkanmalı ve dezenfekte edilmeli" dedi.
Halk arasında 'kırmızı göz hastalığı' olarak da bilinen konjonktivit vakalarının sayısında artış yaşandığını söyleyen Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Gülçin Ergeldi, "Okulların yüze yüze eğitime başlamasıyla birlikte özellikle çocuklarda konjonktivit salgını arttı" dedi.
Bu kış mevsiminde konjonktivit vakalarında bir artış olduğunu görüyoruz diyen Ergeldi," Özellikle kreş ve ilkokul öğrencilerinde konjonktivit belirtileri görülüyor. Bu rahatsızlıktan da, korona virüste dikkat ettiğimiz maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak korunmalıyız. Ellerin sürekli yıkanması gerekiyor. Çocukların el, göz ve yüz temasıyla birlikte bazı viral bakteriyel hastalıklar da artış yaşanıyor. Bu yüzden çocukların el hijyenine fazlasıyla dikkat etmesi gerekiyor. Sık sık eller yıkanmalı ve dezenfekte edilmeli. Eli yüze getirmemek ve gözleri çok fazla ellememek gerekiyor" ifadelerini kullandı.
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