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Konser esnasında rahatsızlanmıştı: Sevcan Orhan sahnelere geri döndü!

Konser esnasında rahatsızlanmıştı: Sevcan Orhan sahnelere geri döndü!

13.07.2025 09:29:00
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Haber Merkezi
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Konser esnasında rahatsızlanmıştı: Sevcan Orhan sahnelere geri döndü!

Sahnedeyken fenalaşarak hastaneye kaldırılan Sevcan Orhan, geçirdiği rahatsızlığın ardından ilk kez sahneye çıktı. “Ölmedim, ölmeyeceğim” sözleriyle sevenlerine seslenen sanatçı, sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

Türk halk müziğinin sevilen sanatçılarından Sevcan Orhan, geçirdiği sağlık sorunlarının ardından ilk kez sahneye çıktı. Orhan, konser sırasında yaptığı açıklamada, “Ölmedim, ölmeyeceğim, kazık çaktım bu dünyaya” diyerek izleyicilere moral dolu anlar yaşattı.

İki hafta önce Kıbrıs’ta verdiği konser sırasında sahnede fenalaşarak hastaneye kaldırılan Sevcan Orhan’ın sağlık durumunun iyi olduğu açıklanmıştı. Orhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, tansiyon düşüklüğüne bağlı olarak kalp ritim bozukluğu yaşadığını belirtmişti.

Günler süren sessizliğin ardından yeniden sahneye çıkan sanatçı, seyircisine esprili ve samimi bir dille seslendi:

“Heyecanlıyım, azıcık alkışlayın. Süslendim püslendim geldim. Ölmemi bekleyenler varmış, gerçekten ölüm saatimi yazan mı dersin, mezarımı söyleyen mi dersin... İkindide gömdüler beni. Bu kadar mı meraklısınız öldürmeye kardeşim? Ama gördüğünüz gibi dipçik gibiyim, küllerimden doğdum geldim.”

 

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