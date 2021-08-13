Melek Mosso'dan yaz sürprizi: Hayatım Kaymış

13 Ağustos 2021 Cuma, 12:43

Kendine has tarzı ve vokaliyle son dönemde müzik dünyasının en popüler kadın yorumcularından biri olmayı başaran Melek Mosso; yaza yepyeni, kıpır kıpır bir şarkı hediye ediyor, içimize umut serpmeye geliyor: 'Hayatım Kaymış'.









Aslında çok önce bestelenen şarkıyı, pandemi döneminde evde iş yaparken bir anda mırıldanmaya başlayan Melek Mosso, vakit kaybetmeden heyecanlanarak bir an önce kaydetmek istemiş.











Söz ve müziği Kutup Ata Tuncer'e, aranjesi Ersay Üner'e, mix'i Genco Ari'ye, vokal/mix Zafer Karayazgan'a ve mastering'i Selim Topsakal'a ait şarkının klibi Murat Joker yönetmenliğinde çekildi.





Melek Mosso klibin hikayesini de şöyle anlatıyor:





"Hayatım Kaymış, bize bir yol hikayesini hissettirdiği için yolda, doğada, doğal görüntülerle yazı bize hissettiren sıcak anlarla dopdolu bir klip çekmek istedik. Sonuç çok içimize sindi. Umarım bu şarkı hepimize tam da ihtiyacımız olan bu günlerde çok iyi gelir."