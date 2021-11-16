Travis Scott konseri sonrası konser organizatörlerine uyarı: 'Fazla bilet satmayın'

16 Kasım 2021 Salı, 00:00

Amerika Birleşik Devletleri’nde bir müzik festivalinin açılış gecesinde sahne alan Travis Scott konserinde izdiham çıkmıştı. Amerikan medyası ise olayda en az sekiz kişinin öldüğünü ve çok sayıda kişinin de yaralandığını belirtmişti. Bu tür konser organizasyonlarında ilk sorumlu olan tarafın organize eden şirket olduğunu vurgulayan Hukukçu Murat Can Pehlivanoğlu, “Organizasyon şirketinin ilk sorumluluklarından biri, sanatçıyı oraya getirip şarkıyı söyletmesidir. Ama bunun dışında izleyicinin can ve mal güvenliği ile ilgili tedbirleri de alması gerekiyor. Örneğin sahnede bulunan bir ışık, seyircinin başına düşüp seyirciyi yaralarsa ilk sorumlu taraf organizasyon şirketidir” açıklamasını yaptı.

SANATÇIYA DA DAVA AÇILABİLİR

En son çıkan izdihamda sanatçı Travis Scott’a dava açıldığını ifade eden Pehlivanoğlu, bu davanın sebebinin sanatçının organizatör sıfatının da olması olduğunu vurguladı. Ayrıca sanatçının izleyiciyi tehlikeli hareketler yapmaya ve kışkırtmaya yöneltici sözlerinin de olduğunu belirten Pehlivanoğlu şu açıklamaları yaptı:

“Sanatçıların konser sırasında izleyicileri tehlikeli hareketlere yöneltmek, kışkırtıcı beyanlarda bulunmak gibi eylemleri olursa bundan yine organizasyon şirketi sorumludur. Ama şirket, dilerse sanatçının sebep olduğu bu zararlardan dolayı da sanatçıya tazminat davası açabilir, rücu edebilir.”

ORGANİZASYONDA NELERE DİKKAT EDİMELİ?

Organizasyonlarda, kapasite fazlası bilet satılıp izdiham çıktığında da organizasyon şirketinin sorumlu olduğunu belirten Pehlivanoğlu, “Kapıda yeterli güvenlik önlemleri alınmalıdır. İçeriye silah, bıçak gibi yaralayıcı maddelerin sokulması önlenmelidir. Uyuşturucu madde ve aşırı alkollü kişiler de içeri alınmayarak ortaya çıkabilecek sorunlar önlenmelidir. Ayrıca içeride ambulans ve yeterli sayıda güvenlik ekipleri bulundurulmalıdır” şeklinde konuştu.

Organizasyon şirketinin, sanatçının yapabileceği hatalardan dolayı da tedbir alması gerektiğinin altını çizen Pehlivanoğlu, sanatçıların sahneye çıkarken giydiği kıyafet, kullanacağı ekipman, sarf edeceği sözlerin denetlenmesi ve bu konularda yeterli uyarının sanatçıya yapılması gerektiğini söyledi. Ayrıca örneğin sanatçının şarkı söylerken izleyiciye mikrofon fırlatması, ya da hakaret etmesi gibi özel durumlarda da sanatçının izleyiciye karşı verdiği zararlardan dolayı doğrudan sorumlu olduğunu belirtti.

“KÂR ETMEK İÇİN FAZLA BİLET SATIYORLAR”

Türkiye’deki şirketlerin fazla kazanç elde etmek için konserlere kapasite üstünde bilet sattıklarını belirten Pehlivanoğlu, “Örneğin bin kişilik konsere bin 500 bilet satıyorlar. Nasılsa bir grup gelmeyecek, onlar yerine başkasına satalım mantığıyla hareket ediyorlar. Ama satılan bilet sahiplerinin hepsi alana gelirse de izdiham oluyor. Bunu da Türkiye’de sıkça yaşıyoruz” açıklamasını yaptı.