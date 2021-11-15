Travis Scott konserindeki faciada ölü sayısı 10'a yükseldi
ABD'nin Teksas eyaletine bağlı Houston kentinde 5 Kasım'da düzenlenen Astroworld Festivali'nde izdiham nedeniyle yaralanan 9 yaşındaki bir çocuğun hayatını kaybetmesiyle can kaybı sayısının 10'a çıktığı bildirildi.
Festivalde ağır yaralanan 9 yaşındaki Ezra Blount'un ailesinin avukatı Ben Crump, yaptığı açıklamada, çocuğun Houston kentindeki Teksas Çocuk Hastanesi'nde verdiği yaşam mücadelesini kaybettiğini söyledi.
Blount ailesinin duyduğu üzüntüyü dile getiren Crump, oğullarını konsere götürmenin sonucunun bu olmaması gerektiğini belirtti.
Crump, 9 yaşındaki Blount'un izdihamda hayatını kaybedenlerin en küçüğü olduğunu ifade etti.
Blount'un ölümüyle, izdihamda ölenlerin sayısı 10'a yükseldi.
Blount'un babası Treston Blount da festivalde çocuğunu omzunda taşıdığını ancak kalabalığın sıkıştırması sonucu yaşanan izdihamda bilincini kaybettiğini açıkladı.
YÜZLERCE KİŞİ YARALANMIŞTI
Houston'daki Astroworld Festivali'nde 5 Kasım Cuma yerel saatle 21.00'de rapçi Travis Scott'un sahne aldığı sırada çıkan izdihamda 8 kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi yaralanmıştı.
İzdihamda yaralanan bir kişi de kaldırıldığı hastanede 11 Kasım'da hayatını kaybetmişti.
Olayda hayatını kaybedenlerin yaşları 9 ile 27 arasında değişiyor.
Scott, izdihamın ardından yaptığı açıklamada, kurbanların ailelerine yardım etmeye çalıştığını söylemişti.
Konserde yaralanan bir kişi, Scott ve birlikte sahneye çıkan şarkıcı Drake'i kalabalığı kışkırtmakla suçlayarak 1 milyon dolarlık tazminat davası açmıştı.
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