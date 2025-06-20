Konuşma yetisini kaybettiği söyleniyordu: Bruce Willis aile fotoğrafında yer almadı

Afazi hastalığına yakalanmasının ardından oyunculuğu bırakmak zorunda kalan ve bir süre sonra frontotemporal demans teşhisi konulan ünlü aktör Bruce Willis, uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam sürüyor.

Hastalığın teşhis edilmesinin ardından Willis’in ailesi, sosyal medya üzerinden sık sık oyuncuyla ilgili paylaşımlarda bulunuyor. Özellikle eşi Emma Heming, Bruce Willis’in sağlık sürecine dair duygu yüklü mesajlar veriyor.

DOĞUM GÜNÜ PARTİSİNDE AİLE BİR ARADA

Son olarak 47. yaş gününü kutlayan Emma Heming, doğum gününe dair yaptığı sosyal medya paylaşımıyla dikkat çekti. Kutlamaya Bruce Willis’in eski eşi Demi Moore ile kızları Rumer Willis, Scout ve Tallulah da katıldı. Paylaşılan aile fotoğrafında, Rumer Willis’in 2 yaşındaki kızı Louetta ile Bruce Willis ve Emma Heming’in kızları Mabel ve Evelyn de yer aldı.





Ancak dikkat çeken detay, Bruce Willis’in aile fotoğrafında yer almaması oldu. Heming, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Geçtiğimiz birkaç hafta içinde Bruce, kızlarımız, annem, ailem ve sevgili arkadaşlarım tarafından sevgiyle sarmalandım.”

ÇOCUKLARINDAN HASTALIĞINI GİZLEMEDİ

Emma Heming, daha önce verdiği bir röportajda Bruce Willis’in hastalığını çocuklarından gizlemediklerini belirtmişti. “Onlar için hiçbir şeyi yumuşatmaya çalışmadım. Bruce’un yıllar içindeki değişimini gördüler. Onları bundan korumaya çalışmıyorum,” sözleriyle bu süreci nasıl yönettiklerini anlatmıştı.





BABALAR GÜNÜ’NDE DUYGUSAL PAYLAŞIM

Bruce Willis’in, Demi Moore ile evliliğinden dünyaya gelen en büyük kızı Rumer Willis, Babalar Günü’nde duygusal bir mesaj yayımladı. 36 yaşındaki oyuncu, çocukluk fotoğraflarını paylaşarak, “Bugün zor bir gün. Seninle konuşmak ve hayatımda olup bitenleri anlatmak göğsümde derin bir acı yaratıyor” ifadelerini kullandı.

Rumer paylaşımında, “Keşke bana hâlâ hepsini anlatabiliyorken sana daha fazla soru sorabilseydim. Ama biliyorum ki üzülmemi istemezsin. Bu yüzden hâlâ seninle olduğum için ne kadar şanslı olduğumu kendime hatırlatacağım” dedi.

BRUCE WILLIS’İN HASTALIĞI

Aksiyon sinemasının efsane isimlerinden Bruce Willis’e, beynin bazı bölgelerinde işlev bozukluğuna yol açan ve konuşma, anlama, okuma-yazma gibi becerileri etkileyen afazi teşhisi konulmuştu. Bu nedenle oyunculuğu bırakan Willis’e daha sonra frontotemporal demans tanısı konuldu. İlerlemesiyle bilinen bu nörolojik hastalık, Willis’in kamuoyundan uzak bir yaşam sürmesine neden oldu.

Bruce Willis, 1987-2000 yılları arasında Demi Moore ile evli kaldı ve bu evlilikten Rumer, Scout ve Tallulah adında üç kızı oldu. 2009 yılında Emma Heming ile evlenen Willis’in bu evlilikten ise Mabel ve Evelyn adında iki kızı bulunuyor.