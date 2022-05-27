Köpek gibi görünmek için 260 bin TL harcadı: 'Hayalim gerçek oldu'

27 Mayıs 2022 Cuma, 17:19

Japonya'da ismi sadece 'Toko' olarak verilen bir kişi; en sevdiği köpek cinsi gibi görünmek istediği için, gerçekçi bir border collie kostümüne 2 milyon yen (yaklaşık 260 bin TL) harcadı. Toko, kostümü yapması için filmlere ve reklamlara heykel ve model üretmesiyle bilinen Zeppet adlı Japon şirketiyle anlaştı.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre; Zeppet'in kostümü yapmasının 40 gün sürdüğü, kostümün tam olması için Toko'nun çok sayıda prova aldığı ve kostümün birçok kez revizyondan geçtiği belirtildi.

"DÖRT AYAKLI HAYVANLAR FAVORİM"

Toko, Japon medya kuruluşu Mynavi'ye verdiği röportajda "Collie cinsini seçtim çünkü kostümü giyince gerçekçi duruyor" dedi.

"Dört ayaklı hayvanlar favorim, özellikle de sevimli olanlar. Bunlar arasında, gerçekçi bir model olacağı için boyutları bana yakın büyük bir hayvanın iyi duracağını düşündüm, bu yüzden de köpek kostümünde karar kıldım."

"Böyle bir şartı karşılayarak en sevdiğim köpek türü olan collie'yi yaptım."

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(@zeppetJP) April 11, 2022

Bir Zeppet çalışanı da, ekibinin köpek figürüyle insan figürünün hangi yollarla uyumlu hale getirilebileceğini nasıl çözdüğünden bahsetti.

"ÇOK ZAMAN HARCADIK"

Şirket çalışanı, basın kuruluşuna "Olay şu ki bir köpeğin iskeleti, bir insanın iskeleti üzerinde kopya edilebilir. İskeletlerin yapısı çok farklı olduğundan, kostümü nasıl köpeğe benzer biçimde yapabileceğimizi çalışmaya çok zaman harcadık" dedi.

"Ek olarak, bu köpek cinsinin çeşitli açılardan çekilen fotoğraflarını topladık. Böylece collie'nin güzel kürkünü kopyalayıp tasarlayabildik, bu sayede kürk doğal görünümüne kavuştu."

Toko geçen ay kostümüyle, patisini sallarken ve yerde yuvarlanırken görüldüğü bir video yayımladı. YouTuber ayrıca Twitter'da da collie kılığına girdiği birkaç fotoğraf paylaştı.