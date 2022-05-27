Köpek gibi görünmek için 260 bin TL harcadı: 'Hayalim gerçek oldu'
Japonya'da en sevdiği köpek cinsi gibi görünmek isteyen bir kişi, gerçekçi bir border collie kostümü için 2 milyon yen (yaklaşık 260 bin TL) harcadı. İsmi sadece Toko olarak verilen kişi, "Dört ayaklı hayvanlar favorim, özellikle de sevimli olanlar. Bu yüzden de köpek kostümünde karar kıldım" dedi.
Japonya'da ismi sadece 'Toko' olarak verilen bir kişi; en sevdiği köpek cinsi gibi görünmek istediği için, gerçekçi bir border collie kostümüne 2 milyon yen (yaklaşık 260 bin TL) harcadı. Toko, kostümü yapması için filmlere ve reklamlara heykel ve model üretmesiyle bilinen Zeppet adlı Japon şirketiyle anlaştı.
Independent Türkçe'de yer alan habere göre; Zeppet'in kostümü yapmasının 40 gün sürdüğü, kostümün tam olması için Toko'nun çok sayıda prova aldığı ve kostümün birçok kez revizyondan geçtiği belirtildi.
"DÖRT AYAKLI HAYVANLAR FAVORİM"
Toko, Japon medya kuruluşu Mynavi'ye verdiği röportajda "Collie cinsini seçtim çünkü kostümü giyince gerçekçi duruyor" dedi.
"Dört ayaklı hayvanlar favorim, özellikle de sevimli olanlar. Bunlar arasında, gerçekçi bir model olacağı için boyutları bana yakın büyük bir hayvanın iyi duracağını düşündüm, bu yüzden de köpek kostümünde karar kıldım."
"Böyle bir şartı karşılayarak en sevdiğim köpek türü olan collie'yi yaptım."
https://t.co/0gPoaSb6yn#? #Dog #????#???? #???? pic.twitter.com/p9072G2846
(@zeppetJP) April 11, 2022
Bir Zeppet çalışanı da, ekibinin köpek figürüyle insan figürünün hangi yollarla uyumlu hale getirilebileceğini nasıl çözdüğünden bahsetti.
"ÇOK ZAMAN HARCADIK"
Şirket çalışanı, basın kuruluşuna "Olay şu ki bir köpeğin iskeleti, bir insanın iskeleti üzerinde kopya edilebilir. İskeletlerin yapısı çok farklı olduğundan, kostümü nasıl köpeğe benzer biçimde yapabileceğimizi çalışmaya çok zaman harcadık" dedi.
"Ek olarak, bu köpek cinsinin çeşitli açılardan çekilen fotoğraflarını topladık. Böylece collie'nin güzel kürkünü kopyalayıp tasarlayabildik, bu sayede kürk doğal görünümüne kavuştu."
Toko geçen ay kostümüyle, patisini sallarken ve yerde yuvarlanırken görüldüğü bir video yayımladı. YouTuber ayrıca Twitter'da da collie kılığına girdiği birkaç fotoğraf paylaştı.
Video Haberler
- Şoke eden görüntü: Kucağında bebek taşıdı
- 4 kişinin yaralandığı 'fırıncı' kavgasında 5 gözaltı
- Erdoğan: Belgelerin yansıtılmasını istedi
- Emniyet'te canlı bomba olayında ayrıntılar belli oldu
- Selfie çekmek isterken canından oluyordu
- Heyelanda toprağın içinden tarih çıktı
- CHP’nin kampı başladı: 248 belediye başkanı Van’da
- Ayşenur Arslan'dan ROK'a 'hapis' yanıtı
- Saadet Partisi’nden Nebati videosu: 'Biz gülmüyoruz'
- Emniyet'te canlı bomba olayında ayrıntılar belli oldu
En Çok Okunan Haberler
-
- Ülkenin tapusu Katarlılara
- Eski erkek arkadaşı tarafından katledildi
- Kim öldürülecekti?
- AKP içerisindeki çatlak derinleşiyor
- AKP'nin 'döviz' planı ortaya çıktı
- Kılıçdaroğlu SADAT'ı neden bastı? Cumhuriyet açıklıyor
- Sigara ve alkole vergi zammı!
- SADAT'tan 'sandık' tehdidi
- Kıyılar artık Emine Erdoğan'dan sorulacak
- 'Konut fiyatları tepetaklak olabilir'