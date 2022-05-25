Avcılar'da kuyuya düşen yavru köpekleri itfaiye kurtardı

İstanbul Avcılar'da su kuyusuna düşen 4 yavru köpeği, itfaiye kurtardı. Su kuyusunun daha sonra kapatıldığı bildirildi.

DHA
25 Mayıs 2022 Çarşamba, 13:22
Avcılar'da kuyuya düşen yavru köpekleri itfaiye kurtardı
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Firuzköy Mahallesi Poyraz Caddesi'nin yakınında ağzı açık su kuyusuna 4 yavru köpek düştü. Çevredekiler gelen sesler üzerine durumu fark ederek köpekleri, yaklaşık 5 metre derinliğindeki kuyudan çıkarmaya çalıştı ancak başarılı olamayınca itfaiye ekiplerine haber verdi.

VETERİNERE TESLİM EDİLDİLER

İtfaiye ekibi, merdivenle kuyuya indi. İtfaiye eri köpekleri kurtardı.

Köpekler Avcılar Belediyesi Veteriner ekibine teslim edilirken su kuyusunun üstü kapatıldı.


İstanbul Avcılar Köpek itfaiye

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