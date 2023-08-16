Köpek İstanbul’da kayboldu, Keşan’da bulundu!

İstanbul'da bir hafta önce kaybolan köpek, Edirne'nin Keşan ilçesinde bulundu. Edirne’de veterinerlik yapan Çalışkan “Bu şekilde canları gördüğünüzde sahip çıkıp en yakınınızdaki kliniğe gidin” dedi.

AA
Yayınlanma: 16.08.2023 - 15:25
Köpek İstanbul’da kayboldu, Keşan’da bulundu!
Abone Ol google-news

Veteriner Batuhan Çalışkan, Yukarı Zaferiye Mahallesi'ndeki veteriner kliniğinin önünde bitkin halde bir köpek gördü.

Köpeğe mama ve su veren Çalışkan, Sibirya kurdu cinsi köpeğin tasmasının olmadığını fark ederek, hayvana çip takılıp takılmadığını kontrol etti. Çalışkan, çip sayesinde bir hafta önce kaybolan ‘Oreo’nun sahibinin İstanbul'un Esenyurt ilçesinde yaşayan Yemen uyruklu Amr Tareq Gaber Farea olduğunu belirledi ve kendisiyle iletişime geçti.

İstanbul'dan Keşan'a gelerek köpeğini alan Gaber Farea veterinere bin lira ödül verdi. Çalışkan ise ödülü Keşan Sokak Hayvanlarını Koruma Derneğine (KE-HAYKO) bağışladı.

Çalışkan, yaptığı açıklamada, köpeğin sahibi yurt dışındayken bıraktığı arkadaşının yanından kaçtığını anlattı.

Evcil hayvanlara çip takılmasının çok önemli olduğunu belirten Çalışkan, "Köpeği 2, 3 gündür ilçede görenlerin olduğu bilgisini aldık. Bu şekilde canları gördüğünüzde sahip çıkıp en yakınınızdaki kliniğe gidin. Kaydı var mı, çipli mi değil mi sorgulatılması gerekiyor. Sahibi de biz de onun adına çok mutlu olduk" diye konuştu.


İstanbul Keşan Köpek kayıp

İlgili Haberler

Depremde kaç kişi kayboldu: Aradığınız devlete ulaşılamıyor!

Depremde kaç kişi kayboldu: Aradığınız devlete ulaşılamıyor!
Büyükçekmece’de denize açılan çift kayboldu: Baba kurtarıldı, anne aranıyor

Büyükçekmece’de denize açılan çift kayboldu: Baba kurtarıldı, anne aranıyor
Serinlemek için girdiği denizde kayboldu: 4 gündür aranıyor

Serinlemek için girdiği denizde kayboldu: 4 gündür aranıyor

En Çok Okunan Haberler