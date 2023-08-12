Depremde kaç kişi kayboldu: Aradığınız devlete ulaşılamıyor!

Yayınlanma: 12.08.2023 - 03:00

Güncelleme: 12.08.2023 - 03:00

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, depremde kaybolan yurttaşların verilerinin gizlendiğini ifade ederek duruma tepki gösterdi.

‘ŞEFFAFLIKTAN UZAK’

Nazlıaka, “Sürece ilişkin bir yönetememe durumu söz konusu. Gaziantep’in İslahiye ilçesinde, yıkılan bir binanın enkazında yaşamını yitiren 14 yaşındaki Yunus Emre Tunçbilek’in cenazesi Adana’dan çıktı. Bu olay bile sürecin nasıl yönetildiğini açıklar nitelikte. AKP iktidarı canlarımıza sahip çıkamadı. Ancak ölülerimize de sahip çıkamıyorlar. İktidar, özensiz, sevgisiz, şeffaflık ve hesap verilebilirliğin olmadı bir düzende ısrar ediyor” dedi.

(Aylin Nazlıaka)

‘MUHATAP BİLE YOK’

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan, yetkililerin elinde somut verinin olmadığını ifade etti. Sağkan, “İnsanlar, kayıplarına ulaşmak istiyor. Öldülerse ziyaret edebilecekleri bir mezarları olsun istiyorlar. Devlet yetkililerinin bu konuda bir yükümlülüğü var. Aileler kayıpları konusunda muhatap bulamıyor” dedi.

(Erinç Sağkan)

‘HER YOLU DENEDİM...’

Depremzede Bulut Özgür, yüzlerce kişiye mezar olan Hatay’daki Rönesans Rezidans’ın enkazı altında kalan 32 yaşındaki eşi ile 16 aylık kızı Esila’ya ulaşamadı. Özgür, “Her yolu denedim, ancak kızım ve eşime hiçbir şekilde ulaşamadım” dedi. İçişleri Bakanlığı ve Hatay Valiliği yetkilileri söz konusu duruma ilişkin bir açıklama yapmadı.