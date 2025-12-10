Köpeklerin zekasının sırrı çözüldü: Merak, odak ve özdenetim

Köpeklerin zeka düzeyi uzun yıllardır bilim insanlarının ilgi alanında yer alıyor. Ancak ilk kez, yüzlerce oyuncağın adını ayırt edebilen “etiket öğrenici” köpekleri diğerlerinden ayıran zihinsel özellikler bilimsel olarak belirlendi. Farklı ülkelerden seçilen 11 üstün yetenekli köpek üzerinde yürütülen çalışma, köpek bilişine dair önemli ipuçları sundu.

ZEKİ KÖPEKLERİN ORTAK 3 ÖZELLİĞİ

Araştırma, bu üstün yetenekli köpekleri diğerlerinden ayıran üç temel özelliği net biçimde ortaya koydu: merak, odaklanma ve özdenetim.

1. Yüksek Merak Düzeyi

Etiket öğrenici köpeklerin yeni nesnelere çok daha uzun süre baktığı ve çevrelerini daha dikkatli incelediği belirlendi. Bu köpekler, yeni oyuncakları yalnızca koklamakla kalmadı, ayrıntılı biçimde gözlemledi. Bu durum, öğrenmenin temelini oluşturan bilişsel merakın ne kadar güçlü olduğunu gösterdi.

2. Güçlü Odaklanma Yeteneği

Araştırmaya göre zeki köpekler nesnelere rastgele ilgi göstermedi. Belirli oyuncaklara yoğun şekilde odaklandı ve onları sistemli biçimde inceledi. Sıradan köpeklerde görülen dağınık ilgi yerine, hedefe kilitlenen bir dikkat düzeyi kaydedildi.

3. Üstün Özdenetim

Etiket öğrenici köpekler, dürtü kontrolünde de diğer köpeklere göre daha başarılı çıktı. Araştırmada, özdenetimin ani tepkileri engelleyen temel bir bilişsel beceri olduğu vurgulandı. Bir nesneye karşı aşırı istek duysalar bile doğru komut verilen nesneyi seçebildikleri gözlemlendi.

203 OYUNCAĞIN ADINI BİLEN KÖPEK

Araştırmada yer alan köpeklerden biri olan Harvey, 203 oyuncağın adını ezberlemesiyle Britanya’nın en zeki köpeklerinden biri olarak tanımlandı. Bilim insanlarına göre Harvey’in olağanüstü başarısının ardında da yine yoğun merak ve güçlü odaklanma yeteneği bulunuyor.

“YAVRU ZEKA ” GÜNDEMDE

Araştırmanın başTestiyazarlarından Dr. Juliane Kaminski, bu özelliklerin doğuştan mı geldiği yoksa zamanla ve eğitimle mi geliştiğinin henüz kesinleşmediğini ifade etti. Buna yönelik yeni çalışmaların planlandığı bildirildi.

Bilim insanları, bu verilerin ileride “Yavru Köpek Zeka Testi” geliştirilmesine zemin hazırlayabileceğini belirtiyor. Böyle bir test sayesinde, özellikle rehber köpek, arama-kurtarma veya özel hizmet alanlarında görev alabilecek yüksek potansiyelli yavrular erken yaşta belirlenebilecek.