Korcan Karar kimdir? Korcan Karar kaç yaşında, kim ile evli? Korcan Karar'ın hastalığı ne?

13 Haziran 2022 Pazartesi, 11:39

Korcan Karar 1962'de İzmir'de doğdu. Gazeteciliğe 1981 yılında Yeni Asır gazetesinde İtalya ve Roma muhabiri olarak başladı. 1985 yılında Sabah gazetesinin kuruluşuyla beraber İstanbul Haber Merkezi'nde muhabir olarak çalışmaya başladı. 1993 yılında Show TV'de Turunç Hattı programını sundu. Mart 2001'de atv'de Haber Yayın Koordinatörlüğü görevine getirildi. Temmuz 2005'te atv'de Ana Haber Bülteni'ni "anchorman" olarak sunmaya başladı.

2006 yılında İtalya Cumhurbaşkanı Carlo Azeglio Ciampi tarafından "Grande Cavaliere" onur nişanıyla ödüllendirildi. Ocak 2008'de Show TV'ye transfer oldu. Ali Kırca ile beraber çalıştı. 2012 yılında Skytürk 360'ta 50 Dakika ve 50+50 Dakika programını ve 360'ta Ana Haber Bülteni'ni sundu. 2014 yılında Yılmaz Özdil ile ilgili haberlerde tek taraflı davranılarak Yılmaz Özdil’in açıklamalarına yer verilmemesi nedeniyle 360'tan istifa etti. Daha sonra YouTube'de bulunan BuTV'de programlar yaptı.

Yaşamını Çeşme'de sürdürmekte olan Karar, 2009 yılında Berna Özkan ile evlendi. Çift 2012 yılında boşandı.

KORCAN KARAR'IN HASTALIĞI NE?

Gazeteci Uğur Dündar, Korcan Karar’ın kangren olduğunu duyurdu. Karar'ın şeker hastası olduğu, strese bağlı olarak şekerinin yükselmesi akabinde ayak parmağının kangren olduğu öğrenildi. Dündar, Karar'ın hastalık sürecini şu sözler ile anlattı:

"Yaz kış yaşadığı Çeşme'deki evinde her sabah sanki mesleğe yeni başlamış bir stajyerin heyecanıyla uyanıyor, gazeteleri satır satır okuyor, tüm zorluklara karşın halkın gerçekleri öğrenme hakkına hizmet eden özgür ve bağımsız haber kanallarındaki programları kaçırmıyor, günün birinde telefonunun çalıp, bir televizyon yetkilisinin “Korcan Bey, zor günleri geride bıraktık. Sizin gibi ilkeli bir ustayla çalışmak istiyoruz. Görüşmemiz mümkün mü” diyeceği günün gelmesini bekliyor.

Bir yandan pandeminin yarattığı kapanma ve yalnızlık günleri, diğer yandan da işsiz geçen yılların stresiyle şekeri yükseliyor ve ayak parmağında kangren başlıyor.Allah”tan atom karınca gibi çalışan Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran imdadına yetişip, hemen İzmir'in en iyi hastanelerinden birine götürüyor.

Eğer Başkan Oran biraz beklese ve her biri mesleğinin değerli temsilcileri olan Prof. Dr. Devrim Akseki (Ortopedi Uzmanı) Prof. Dr. Serhan Sakarya (Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı) Doç. Dr. Levent Küçük (Cerrah) ve Dr. Yılmaz Deniz”den (Kalp-Damar Cerrahisi Uzmanı) oluşan değerli ekibe teslim etmekte gecikse, büyük ihtimalle Korcan'ın ayağı, hatta bacağı bile kesilmiş ve halen hastanede yatıyor olacaktı."