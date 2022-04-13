Koronavirüsün bilinmeyen semptomları açıklandı

13 Nisan 2022 Çarşamba, 09:34

Koronavirüs salgını ortaya çıktığından bugüne kadar en çok bilinen semptomlar yüksek ateş, şiddetli öksürük, koku ve tat kaybı şeklindeydi.Bu belirtiler salgının ilk günlerinde virüsün genel belirtileri olarak nitelendirilirken, yeni varyantların ortaya çıkmasıyla birlikte birçok farklı semptomda listeye eklendi.

Son yapılan çalışmalarda Covid-19'un bu zamana kadar tespit edilen en ilginç belirtileri açıklandı. İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi (NHS), geçtiğimiz günlerde Covid-19 belirtisi olan dokuz semptomu daha resmen duyurdu.

Covid-19'un belirtisi herkeste farklılık gösterebiliyor. Genellikle ateş, boğaz ağrısı, burun akıntısı, halsizlik ve şiddetli öksürük gibi yaygın belirtileri yaşıyor olsa da bazı insanlar hiç akla gelmeyecek semptomlar yaşıyorlar. Milliyet'te yer alan habere göre, Covid-19'un insan vücudunu nasıl etkilediği, virüsün ilk ortaya çıkışından iki yıl sonra bile oldukça tahmin edilemez olabilir.

İşte Covid-19'un nadir görülen altı belirtisi:

ÇARPINTI

Virüsün neden olduğu yüksek ateş ve iltihaplanma sonucunda oluşan çarpıntı, salgın boyunca birçok insanın şikayeti oldu ve olmaya devam ediyor. Bazı insanlar, hastalığı atlattıktan sonra da çarpıntının devam ettiğini ve kalplerinin daha hızlı attığı konusunda doktorlara başvurmaya devam ediyor. Bazıları için bu belirti aynı zamanda hastalığı uzun sürede geçireceklerinin habercisi olabiliyor.

İŞİTME KAYBI

Stanford Üniversitesi'nden geçen yıl yapılan bir araştırma, Omicron varyantının işitme sorunlarına neden olabileceği sonucuna ulaştı.

Çalışma tarafından bildirilen bazı semptomlar arasında şiddetli kulak ağrısı, kulak uyuşukluğu ve hatta bazı insanlarda enfeksiyon geçtikten sonra bile devam eden geçici işitme kaybı bulunuyor. Uzmanlar, virüsün kulakla ilgili semptomlarının aşılarını aksatmamış kişilerde de ortaya çıkabileceğini belirtiyor.

COVID AYAK PARMAKLARI

Covid-19'un en nadir semptomlarından birisi de ayak parmaklarında yaşanan bazı cilt rahatsızlıkları. Yetkililere göre Covid-19 kaynaklı olacak şekilde ayak parmaklarında şişlik, kabarcık benzeri yaralar veya renk değişikliği gibi rahatsızlıklar oluşabiliyor. Bu semptomları yaşayan bazı kişiler süreci ağrısız atlatıyor olsa da, ayakta oluşan şişliklerin ve kabarcıkların bazı kişilerde ağrı ve kaşıntı yaptığı belirtiliyor.

Covid-19 sebebiyle ayaklarda oluşan bu rahatsızlıkların bazı kişilerde iki hafta etkili olduğu, bazı kişilerde ise aylarca sürebildiği belirtiliyor.

SAÇ DÖKÜLMESİ

Yetkililer, saç dökülmesinin virüsten aylar sonra ortaya çıkan bir belirti olduğunu vurguluyor. Virüs vücuttayken saç köklerinin aşırı uyarılması ve daha sonra virüs vücuttan atıldıktan sonra gevşemesi ile saç dökülmesi şikayetinin ortaya çıkabileceği belirtiliyor.

Bu belirti virüs vücuttan atıldıktan sonra 3-6 ay arasında devam ediyor ve belirtilen süre sonunda iyileşme başlıyor.

SES TELİ SORUNLARI

Araştırmalar, Covid-19 ile ses tellerini hareket ettiren kas ve sinirler arasında da bir bağlantı bulunmasını sağladı. Bazı hastaların virüs vücutlarına girdikten sonra seslerinin değişim geçirebileceği ve sinir hasarına bağlı olarak ses teli felci geçirme olasılığı yaşayabileceği tespit edildi. Bazı virüslerin neden olduğu sinir iltihabının gırtlak kaslarını hareket ettiren sinirlerin çalışmasını aksattığı ve bunun sonucunda ses teli felci yaşandığı biliniyor. Enfeksiyon sırasında bir başka olasılık sesi, yutmayı, nefes almayı ve öksürüğü kontrol eden vagus sinirinin yaralanması. Vagus siniri düzgün çalışmıyorsa, öksürüklü veya öksürüksüz nefes darlığı da yaşanabilir.

SAYIKLAMA

Beyin sisi veya karışıklığı, virüsün vücutta olduğu dönemle birlikte Covid-19 atlatıldıktan bir süre sonra daha yaşanmaya devam ediyor. Çalışmalara göre özellikle üst yaş gruplarında halüsinasyon ve paranoyanın da kafa karışıklığına eşlik edebileceği durumlar oluşabiliyor. Semptomun şiddeti kişiden kişiye göre fark gösteriyor.