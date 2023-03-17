Kötü anıları silen baharat. Bir tutamı bile yeterli oluyor

Yayınlanma: 17 Mart 2023 - 20:51

Güncelleme: 17 Mart 2023 - 20:51

Zerdeçal kökünün korkuya dair kötü anıların hafızadan silinmesine yardımcı olduğu belirlendi .Araştırmaya ilişkin makale "Daily Mail" dergisinin internet sitesinde yayımlandı.

PEKİ ZERDEÇAL NASIL TÜKETİLİR?

Habertürk'te aktarılanlara göre zerdeçal çok faydalı ancak bir tutamdan fazla tüketilmesi önerilmiyor. İşte zerdeçal tüketirken bilmeniz gerekenler.

*Zerdeçalı normal ılık suyla karıştırabilir, çay veya kahveye ekleyebilir ya da ballı sütün içerisine de ekleyebilirsiniz.

*Zerdeçal en bilinen yöntemiyle süte karıştırılıp içilir.

*Hindistan'da da zerdeçal, güçlü bir vitamin içeceği olarak tüketilir ve genellikle bu şekilde sütle karıştırılır.

*Zerdeçalı, ana yemeklere koyabilirsiniz özellikle iri doğranmış sebzelere, baklagillere ve tavuk soslarına koyabilirsiniz.

*Bu baharat özellikle et /tavuk ürünleri ile iyi bir şekilde harmanlanırsa hem göz doyurucu bir güzelliği ortaya çıkacaktır hem de aroma verecektir.

*İltihap önleyici bir karışım yapmak için 1 çay kaşığı zerdeçalı bir bardak sıcak süte dökün ve bir tutam karabiber ekleyin, tat vermesi için bal ekleyebilirsiniz.

*Karabiber sayesinde zerdeçal daha iyi emilir.

*Bu kombinasyonun iltihap önleyici ve antioksidan etkiye sahip olduğu bilinen en önemli özelliklerinden biri.

GEREĞİNDEN FAZLA ZERDEÇAL TÜKETİLİRSE NE OLUR?

Zerdeçalın fazla kullanımı bazı hassasiyetleri doğurabilir. Zerdeçalın zararları alerjiye neden olabilmesidir. Kan sulandırıcı kullananlarda ya da buna bağlı özel diyet uygulayanlar diyetten çıkarılmalıdır. Zerdeçal, şeker seviyesini düşürmesi nedeniyle anti diyabetik ilaçlar alırken dikkatli olunmasında fayda vardır.

ZERDEÇAL NASIL DEMLENİR?

Zerdeçal çay olarakta demlenebilir. İşte zerdeçal çayının tarifi

Yaklaşık olarak 200 ml suyun içerisine 1 çay kaşığı kadar kuru veya öğütülmüş zerdeçal atılır. Daha sonra içerisine isteğe bağlı karabiber ve zencefil eklenir. Bileşenler iyice iç içe geçene kadar karıştırılır. Kuru zencefil kullanılacaksa soğuk tüketimi de vardır. Taze zencefil ile yapılacak ise sıcak tüketimi doğrudur.

Taze zencefil çayı yapımı, yaklaşık olarak 10 dakika kaynatılmış 200 ml suyun içerisine bir tatlı kaşığı d-kadar zencefil rendelenir. 1 -2 dakika demlenmeye bıraktıktan sonra keskin olan tadı yumuşatmak için içerisine bal ve limon eklenebilir.