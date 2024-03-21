Kötü kolesterolü ortadan kaldırıyor: İşte damarları tertemiz yapan o mucize...

Yayınlanma: 21.03.2024 - 09:54

Güncelleme: 21.03.2024 - 09:54

Sağlıklı gıda seçenekleri arasında yolculuk yaparken, çoğu zaman seçimlerimiz karmaşık ve karışık gelebilir. Ancak, günlük hayatta sık sık tükettiğimiz ve belki de farkında olmadığımız bazı besinler, bedenimiz için gerçekten mucizevi etkilere sahip olabilir. Bu besinlerden biri, aslında oldukça basit ve hoşumuza giden bir lezzetle ilişkilendirilebilir. Peki sağlığınızın dostu, kötü kolesterolü ortadan kaldıran doğal şifa nedir? İşte damarları tertemiz yapan o mucize...

Son on yılda yapılan araştırmalar, cevizin sağlık açısından sunabileceği etkileyici faydaları gözler önüne seriyor. Sıradan bir atıştırmalık olarak düşünülen ceviz, günlük tüketildiğinde vücut için düzenleyici bir rol üstleniyor. İşte cevizin inanılmaz yenileyici faydaları...

ZENGİN BİR ANTİOKSİDAN KAYNAĞIDIR

Ceviz, diğer kuruyemişlere kıyasla daha yüksek bir antioksidan oranına sahiptir. Bu özelliği, içeriğindeki E vitamini ile birlikte polifenol adı verilen bir bitki bileşiğinden gelir. Küçük ölçekli bir çalışma, sağlıklı yetişkinlerde yapıldı ve ceviz açısından zengin bir yemeğin tüketilmesinin, yemekten sonra "kötü" (LDL) kolesterolün oksidatif hasarını önlediğini gösterdi. Kötü kolesterolün atardamarlarda birikmesi, ateoskleroz adı da verilen damar sertliğine yol açabilir. Bu nedenle ceviz tüketimi, bu noktada en faydalı tüketim seçeneklerinden biri haline gelebilir.

OMEGA-3 DEPOSUDUR

Diğer kuruyemişlere göre omega-3 bakımından daha zengin olan ceviz, beslenmede en faydalı besinlerden biridir. Her 28 gram porsiyonunda 2.5 gram omega-3 bulunur. Bu omega-3 yağı bitkisel kaynaklı ve alfa-linolenik asit (ALA) olarak adlandırılır. Beslenme uzmanlarına göre, günlük ALA alımı için gereken miktar 1.6 ila 1.1 gram arasındadır. Bir porsiyon ceviz, bu ihtiyacı karşılamak için ideal bir kaynaktır. Yapılan çalışmalar elde edilen verilere göre; günde tüketilen her bir gram ALA'nın kalp hastalığından ölme riskini %10 oranında azalttığını gösteriyor.

İLTİHAPLANMA ÜZERİNDEN ETKİLİDİR

Enflamasyon veya diğer adıyla iltihaplanma, kalp-damar rahatsızlıkları, tip 2 diyabet, Alzheimer ve kanser gibi birçok hastalığın temelinde yer alan önemli bir reaksiyon olarak kabul edilir. Cevizde bulunan polifenoller, iltihaplanmayla savaşmaya yardımcı olabilir. Özellikle ellagitanninler adı verilen bir polifenol alt grubu, iltihabı azaltmada etkili olabilir. Bağırsaklardaki faydalı bakteriler, ellagitanninleri ürolitinler adı verilen bileşiklere dönüştürerek iltihaplanmaya karşı koruyucu etki sağlayabilirler. Cevizde bulunan ALA omega-3 yağı, magnezyum ve amino asit arginin de iltihabı azaltmada rol oynayabilir. Bu nedenle, daha sağlıklı bir yaşam tarzına adım atmak için ceviz tüketimi önemli bir adım olabilir.