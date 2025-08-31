Kötü kolesterolün baş düşmanı! Çanakkale'de ilk hasat gerçekleşti....

Aronya meyvesi sağlık açısından faydaları ile bilinirken Türkiye genelinde üretim sıralamasına bakıldığında Çanakkale, 3’üncü sırada yer alıyor. 2025 yılının ilk hasadı ise Çan ilçesine bağlı Altıkulaç köyünde protokol üyelerinin katılımıyla başladı. İlk hasat etkinliğine; Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman ve eşi Neşe Toraman, Çan Kaymakamı Dr. Emre Nebioğlu, Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan, Çan ilçe protokolü, il/ilçe müdürlüğü idarecileri ile aronya üreticileri katıldı. Çanakkale de 2025 yılı ilk aronya hasadı çiftçi Mehmet Baran'ın bahçesinde Çan ilçe müftüsünün duasıyla başladı. Etkinlikte Çanakkale Valisi Toraman tarafından ‘İyi Tarım Uygulaması’ yapan aronya üreticilerine sertifikaları verildi.

Aronya hasatı tarla gününde konuşma yapan Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan, "Çanakkale 906 dekar alan ile ülkemizde en fazla aronya yetiştirilen üçüncü il konumunda. Hedefimiz üç yıl içinde verimi, kalitesi ile ülkemizde aronya üretiminde söz sahibi olmaktır. Bugün burada bunun ilk adımını atıyoruz"dedi.

Çanakkale Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün aronya meyvesinin faydaları ile ilgili yaptığı açıklamada ise, "İçerdiği yüksek oranda C vitamini, antioksidan içeriği, düşük şeker oranı, mineraller sebebiyle; başta kalp rahatsızlıkları olmak üzere, bağışıklık sistemini güçlendirmesi, kan basıncını ve kötü kolesterolü düşürmeye yardımcı olması, anti-kanserojen potansiyeli, diyabeti kontrol etmeye yardımcı olması gibi insan sağlığı açısından birçok faydaları tespit edilmiş bir bitkidir" ifadelerine yer verildi.