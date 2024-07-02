Kovanından yeşil bal çıkan arıcı şaşkına uğradı! Kilosu 20 bin TL'ye satılıyor...

Yayınlanma: 02.07.2024 - 20:49

Güncelleme: 02.07.2024 - 20:49

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde arıcılıkla uğraşan Ali Uyar, kovanlarından birinde şaşırtıcı bir keşif yaptı: yeşil renkte bal! Aşağıdereköy Mahallesi’nde yaklaşık 200 kovanıyla arıcılık yapan Uyar, yeşil balı görünce şoke oldu ve hemen numune alarak üniversiteye gönderdi.

YEŞİL BALIN GİZEMİ ÇÖZÜLÜYOR

Uyar, "Bu bölge ıhlamur ve akasya balı üretimi açısından zengin. Ancak bu yeşil bal, diğer kovanlarda bulunmuyor. Balın fenolik tatlarının yüksek değerlere sahip olması durumunda, bu balın anti bakteriyel ve şifalı özelliklere sahip olabileceğini düşünüyoruz," dedi. Ali Uyar, balın orijinalliğinin yapılacak incelemelerle netlik kazanacağını ve sonuçları büyük bir merakla beklediğini belirtti.

ARTVİN'DE DE KEŞFEDİLDİ

Yeşil bal, sadece Sakarya'da değil, Artvin’in Ardanuç ilçesinde de keşfedilmiş ve kilosu 20 bin TL'den satılmıştı. Uyar, "Artvin'de üretilen bal biraz daha opak, bizimkisi ise çok parlak yeşil renkte. Bu balın değerli olup olmadığını ancak incelemelerden sonra anlayabileceğiz," diye ekledi.

Yeşil balın renginin sebebi hakkında çeşitli teoriler öne sürülüyor. Uyar, "Yeni Zelanda ve Endonezya’da da benzer yeşil bal örneklerine rastlanmış. Bu renk, yüksek sıcaklıklarda ağaçların nemle birlikte salgıladığı bir pigmentten kaynaklanıyor olabilir," dedi. Ayrıca, Alman Papatyası gibi bazı bitkilerin bu yeşil pigmenti taşıdığı biliniyor.

“20-30 BIN LİRA EDECEK KADAR DEĞERLİ Mİ, TARTIŞILIR”

Yeşil balın değerini belirlemek için fenolik analizler yapılacağını belirten Uyar, "Bu tarz ürünler biraz da reklam ve pazarlamayla ilgili. Ancak balın içeriği gerçekten değerliyse, yüksek fiyatlar haklı olabilir. Şu an için tek amacım bu gizemi çözmek," ifadelerini kullandı.

Yeşil balın tadı da oldukça ilginç. Uyar, "Bu yeşil balı yediğinizde çocukluğunuza gidiyorsunuz, bir şekerleme tadı var gibi ama sonra boğazı biraz yakıyor. Bu balda tamamen bir gizem var," diyerek bu benzersiz deneyimi paylaştı.

Yeşil balın insan sağlığı üzerine etkileri ve renginin sebebi üzerine yapılan çalışmaların sonuçları merakla bekleniyor. Ali Uyar, üniversitenin yapacağı araştırmanın ardından bu gizemi aydınlatmayı umuyor. Bakalım, bu yeşil bal gerçekten de 20-30 bin lira edecek kadar değerli mi, yoksa sadece ilginç bir doğa olayı mı? Sonuçlar merakla bekleniyor.