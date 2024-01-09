Kozmetikte sahteciliğe dikkat!

Yayınlanma: 09.01.2024 - 14:41

Güncelleme: 09.01.2024 - 14:41

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından yapılan denetim ve incelemelerde birçok kozmetik ürünün teknik düzenlemeye aykırı ve güvensiz olduğu ortaya çıktı. Bakanlık tarafından bu firmalara yüzbinlerce lira ceza kesilirken, sahte ürünler kolluk güçleri tarafından el konularak imha ediliyor. Türkiye'de bir kozmetik ürünün satışa sunulabilmesi için Sağlık Bakanlığına kayıt yaptırılması, mikrobiyolojik, fiziksel ve kimyasal analizlerinden geçirildikten sonra güvenlik değerlendirme raporlarının tamamlanması gerekiyor.

"UCUZ ÜRÜNÜN MALİYETİ AĞIR"

Güzellik ve cilt uzmanı Arzu Dağtaş, orijinalinden ayırt edilmesi çok zor olan birçok kozmetik ürünün piyasada dolaşımının arttığına ve bunların geri dönüşü olmayan ciddi sağlık sorunları yaratabileceğine dikkat çekti.

Dağtaş “Tüm denetimlere rağmen orijinal ürün ve markaların kopyası, ancak içerikleri farklı olan sahte cilt bakım ürünleri piyasada oldukça yaygın. Sahte cilt bakım ürünleri, cildimize çok büyük kalıcı zararlar verebilir, hatta yaşamımızı bile tehlikeye sokabilir. Orijinal ürünlerden çok daha ucuz olduğu için tercih edilen sahte ürünler sağlığımız açısından bize pahalıya patlayabilir. Yüksek kur ve enflasyon nedeniyle sektörde ürün, cihaz, hammadde ve vergiler yüksek maliyetler doğuruyor. Bu maliyetler mecburen ürünlere yansıyor. Maalesef ekonomik olarak sıkıntıda olan insanlar cilt sağlığını öncelik olarak görmüyor ve öteleyebiliyorlar. Ya da kaliteli ürün yerine merdiven altı tabir edilen sağlık bakanlığı onayı olmayan ucuz, sahte ürünlere yönelebiliyor. Bu sahte ürünler kullanıldığında sorunların daha da büyümesine yol açarak, ileride çözülmesi zor vakalar haline getirebiliyor. Vatandaşlarımızı tekrar uyarıyorum, bir ürün normalden çok ucuz ise mutlaka risklidir. Hiç kullanmamak, sahte, hatalı ya da size uygun olmayan bir ürünü kullanmaktan daha doğru bir seçim. Hatalı uygulamayı düzeltmek, bir vakaya en başından müdahale etmekten çok daha zor bir süreç. Sağlığınızı önemsiyorsanız bu tür sahte ürünlere karşı çok dikkatli olmalı, satın alırken ürünü mutlaka detaylı incelemeli, güvenilir yerlerden satın almalısınız.” dedi.

Sahte bakım ürünlerinin nasıl anlaşılacağı hakkında uyarılarda bulunan Arzu Dağtaş bunların pratik tespiti için bazı püf noktalarına da değindi.

Dağtaş'ın uyarıları şu şekilde: