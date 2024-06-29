Kral Charles banknotları açık artırmada 17 bin sterline satıldı!

Yayınlanma: 29.06.2024 - 13:19

Güncelleme: 29.06.2024 - 13:25

Cüzdanınıza nakit doldururken banknotlarınızı buruşturmadığınızdan emin olun, çünkü ellerinizdeki bazı banknotlar basılı oldukları polimerden çok daha değerli olabilir.

5 Haziran'da Kraliçe Elizabeth'in yerine oğlu Kral Charles'ın paralarımızın üzerinde yer almasının üzerinden birkaç hafta geçti, ancak bu değişiklik hala büyük bir heyecan yaratıyor.

Yeni banknotlar dolaşıma girdiğinde, bu anın Birleşik Krallık için oldukça tarihi bir an olduğunu ve belirli banknotların koleksiyoncular için çok değerli olabileceğini fark edenler oldu.

NADİR BANKNOTLAR İÇİN AV BAŞLADI

Kral Charles'ın yüzünü taşıyan kârlı banknotların avı gerçekten başladı, ancak dün (27 Haziran) bir tanesi açık artırmada tam 17 bin sterline (yaklaşık 700 bin TL) satıldığından beri bu av hız kazandı.

Bu nadir banknot, Bank of England adına Spink and Son tarafından düzenlenen bir hayır kurumu açık artırmasında birçok yüksek teklifi aldı.

NEDEN BU KADAR DEĞERLİ?

Peki, bu özel banknotları bu kadar değerli kılan nedir ve sizde olup olmadığını nasıl anlayabilirsiniz?

Özel baskı madeni paraları toplayan insanlar gibi, yeni banknotları aramak da çok kazançlı bir hobi haline geldi. Her £5, £10, £20 ve £50 banknotunun, basıldığı tarihi belirten dört haneli bir ön ek içeren bir seri numarası var.

Ancak özellikle HB 01 ön ekine sahip banknotlar, özellikle de £10'luk olanlar, oldukça değerli.

Kral Charles banknotlarının sağ alt köşesine iyi bir bakış atmanız, sizi bankaya kadar güldürebilir. Spink and Son açık artırmasında 17 bin sterline satılan £10 banknotun seri numarası HB01 000002'ydi. Bu ön ek altın yumurta olarak kabul edilir, ancak başka değerli ön ekler de vardır.

DİĞER ÖRNEKLER

Açık artırmada, HB01 000003, HB01 000004, HB01 000005 ve HB01 000006 ön eklerine sahip dört başka banknot daha binlerce pounda satıldı. En yüksek olanı £5,500'dı, ancak bu yine de önemli bir miktar.

Spink and Son'a göre, bu banknotları satın alanların çoğu genellikle uzun süredir koleksiyoncu olan ve onları satmayı düşünmeyen kişiler. Ancak, eBay'de gözünüzü dört açmanızda fayda var.