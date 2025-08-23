Kral Charles ile Kraliçe Camilla'nın evini arılar bastı

İngiltere Kralı Charles ve Kraliçe Camilla, Sandringham’daki evlerinde ciddi bir eşek arısı istilası ile karşı karşıya kaldı. Kraliçe Camilla, yaşadıkları sıkıntıyı kamuoyuna açıklarken, bölgeye ziyaretçiler için uyarı tabelaları yerleştirildi. Tabelalarda, “Lütfen bu bölgede şu anda yüksek oranda yaban arısı aktivitesi olduğunu unutmayın” ifadeleri yer aldı.

Kraliyet ailesinin Noel kutlamalarını da gerçekleştirdiği Norfolk’taki Sandringham’da görülen bu yoğunluk dikkat çekerken, The Sun’a konuşan kraliyet kaynakları şunları söyledi:

“Kral Charles çevreye olan sevgisiyle bilinir ancak bu kadar fazla yaban arısının ziyaretçiler için sorun olabileceği fark edildi. Yaban arıları ekosistemin önemli bir parçası, bu yüzden kimse onlara zarar vermek istemiyor. Fakat bu yıl normalden çok daha fazla yaban arısı gözlemlendi.”

KRALİÇE CAMİLLA’NIN ARICILIK TUTKUSU

Öte yandan, Kraliçe Camilla’nın Wiltshire’daki özel mülkünde de benzer sorunlar yaşandığı bildirildi. Camilla, ilk eşi Andrew Parker Bowles’tan ayrıldıktan sonra 1996’da satın aldığı Ray Mill House adlı kırsal konutta da arı yoğunluğu nedeniyle zorluk yaşamıştı.

Bilindiği üzere Kraliçe Camilla’nın hobilerinden biri de arıcılık. Sahip olduğu kovanlardan elde edilen ballar hayır amaçlı satışa çıkarılıyor. Ancak kraliyet ailesinde arıcılıkla ilgilenen tek kişi Camilla değil.

Kral Charles, Prenses Kate Middleton ve ABD’de yaşayan Meghan Markle da aynı hobiye ilgi duyuyor. Hatta Markle, “With Love, Megan” adlı reality şovunun ilk sezonunda arı kovanlarından bal toplarken görüntülenmişti.