Kralın Çekici filminin konusu ne, oyuncuları kim?
2013 yılında vizyona giren Kralın Çekici filmi, televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşan filmler arasında yer alıyor. Peki, Kralın Çekici filminin konusu ne? Kralın Çekici filminin oyuncuları kim? Kralın Çekici filminin IMDb puanı kaç?
Kralın Çekici (Hammer of the Gods), yönetmenliğini Farren Blackburn'ün üstlendiği, 2013 yapımlı bir İngiliz aksiyon filmidir.
KRALIN ÇEKİCİ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Viking döneminde geçen bir olayı anlatan filmmde, genç bir adam uzun zamandır görmediği kardeşini bulmak için yola çıkar. Genç adam, çıktığı bu yolda vahşi bir savaşçıya dönüşür.
KRALIN ÇEKİCİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Charlie Bewley
Clive Standen
James Cosmo
Finlay Robertson
KRALIN ÇEKİCİ FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?
Kralın Çekici filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.5 olarak belirlenmiştir.
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