Hızlı ve Öfkeli 7 filminin konusu ne, oyuncuları kim?
2015 yılında vizyona giren Hızlı ve Öfkeli 7 filmi, televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşan filmler arasında yer alıyor. Peki, Hızlı ve Öfkeli 7 filminin konusu ne? Hızlı ve Öfkeli 7 filminin oyuncuları kim? Hızlı ve Öfkeli 7 filminin IMDb puanı kaç?
Hızlı ve Öfkeli 7 (Furious 7), yönetmenliğini James Wan'in üstlendiği, senaryosunda Gary Scott Thompson ve Chris Morgan olan, 2015 yapımı bir aksiyon filmidir.
HIZLI VE ÖFKELİ 7 FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Serinin yedinci filminde, Hızlı ve Öfkeli ekibi İngiltere'de yapılan intikam planlarından habersizlerdir. Shaw, kardeşi Owen'a zarar verenlerin hesabını sormak için karşılarına çıkar. Shaw tarafından ekibin Toretto'daki evin havaya uçurulmasının ardından, Dom bir devlet ajanından yardım ister. Harekete geçen ekip, ABD hükümeti için yaptırılan bir takip cihazını ele geçirmek zorundadır.
HIZLI VE ÖFKELİ 7 FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Paul Walker
Jason Statham
Vin Diesel
HIZLI VE ÖFKELİ 7 FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?
Hızlı ve Öfkeli 7 filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.1 olarak belirlenmiştir.
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