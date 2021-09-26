Ajda Pekkan hukuk mücadelesi başlattı: İzinsiz görüntülere 'izin' yok
YouTube başta olmak üzere içerik sağlayıcılarda ve sosyal medya mecralarında Ajda Pekkan'a ait görüntüleri izinsiz yayınlayanlar için hukuki süreç başladı.
Ünlü sanatçı Ajda Pekkan, sosyal medyada izinsiz çekilerek kullanılan konser görüntüleri ve videoların kaldırılması için avukatı Sadettin Dayıoğlu’na direktif verdi. Pekkan avukatı aracılığı ile hukuki ve cezai süreci başlattığını duyurdu.
NTV'de yer alan habere göre; yapılacak ihtarlara rağmen ısrarla ihlale devam eden kullanıcılar hakkında; 1 yıldan 5 yıla kadar hapis veya adli para cezası istemiyle dava açılması için savcılığa şikayette bulunulacak.
Süperstar Ajda Pekkan, son olarak 18 Eylül Cumartesi akşamı, KüçükÇiftlik Park'ta gerçekleşen etkinlikte sevenleriyle buluşmuştu. Konserde, Pekkan için özel sahne tasarımı ve görsel sürprizler hazırlanmış, Ajda Pekkan için mekanın konsepti de tamamen değişmişti.
Pandemi koşullarına uygun olarak, her locanın 6 kişi için özel olarak hazırlandığı oturma düzeniyle, 800 kişilik sınırlı sayıda misafirin ağırlanacağı bu etkinlik kapsamında, ünlü şarkıcı, ilk kez KüçükÇiftlik Park'ta sahne almıştı.
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