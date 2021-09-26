Merve Aydın’ın 'Survivor All Star' paylaşımı gündem oldu

Survivor All Star için gözler eski Survivor yarışmacılarına çevrildi. Bu sene yayınlanacak olan Survivor All Star kadrosuyla ilgili birçok iddia ortaya atılırken, Merve Aydın yaptığı bir paylaşımla Dominik'te olacağını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
26 Eylül 2021 Pazar, 09:11
Merve Aydın’ın 'Survivor All Star' paylaşımı gündem oldu
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Acun Ilıcalı'nın Survivor All Star için hazırlık yaptığı söylemesi sonrası herkes yeni yarışmacıları merak ediyor. Survivor All Star kadrosunda Sercan Yıldırım geçtiğimiz gün olacağını duyurmuştu.

Aleyna Kalaycıoğlu ve Barış Murat Yağcı'nın da kadroya dahil olduğu haberi, magazin gündemine gelirken Poyraz ve Turabi'nin de All Star'a katılacağı yönünde iddialar vardı.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

İddialar sürerken eski yarışmacılardan Merve Aydın, Survivor All Star kadrosunda olacağını duyurdu. Survivor Merve Aydın "Durmak yok yola devam" diyerek özel hocayla çalıştığı anları paylaştı.



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