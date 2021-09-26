Merve Aydın’ın 'Survivor All Star' paylaşımı gündem oldu
Survivor All Star için gözler eski Survivor yarışmacılarına çevrildi. Bu sene yayınlanacak olan Survivor All Star kadrosuyla ilgili birçok iddia ortaya atılırken, Merve Aydın yaptığı bir paylaşımla Dominik'te olacağını duyurdu.
Acun Ilıcalı'nın Survivor All Star için hazırlık yaptığı
söylemesi sonrası herkes yeni yarışmacıları merak ediyor. Survivor All Star
kadrosunda Sercan Yıldırım geçtiğimiz gün olacağını duyurmuştu.
Aleyna Kalaycıoğlu ve Barış Murat Yağcı'nın da kadroya dahil
olduğu haberi, magazin gündemine gelirken Poyraz ve Turabi'nin de All Star'a
katılacağı yönünde iddialar vardı.
SOSYAL MEDYADAN DUYURDU
İddialar sürerken eski yarışmacılardan Merve Aydın, Survivor
All Star kadrosunda olacağını duyurdu. Survivor Merve Aydın "Durmak yok
yola devam" diyerek özel hocayla çalıştığı anları paylaştı.
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