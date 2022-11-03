Küçük önlemler ile mevsimsel hastalıklardan kurtulmak mümkün

03 Kasım 2022 Perşembe, 07:00

VM Medical Park Samsun Hastanesi Dahiliye Kliniği’nden Uzm. Dr. Harika Uğurtay, mevsim geçişlerinde dikkat edilmesi gerekenler konusunda uyarılarda bulundu.

Tıbbi araştırmalara göre, yetişkinlerin çoğunun her yıl 2-4 kez, çocuklar ise 5-7 kez soğuk algınlığına yakalandığını ifade eden Uzm. Dr. Harika Uğurtay, “Bu kabaca bir yıl içinde mevsim değişikliklerin sayısıyla da örtüşür. Mevsimde her değişiklik gözlemlediğimizde, ortamdaki alerjenlerin sayısı arttığı gibi havada 200'e yakın virüse kadar çıkıyor. Sıcaklıklardaki değişim, farklı virüs gruplarının gelişmesi ve ardından bulaşıcı hastalıkları yayması için uygun bir koşul sağlıyor. Virüsün en yaygın olanı, tüm soğuk algınlığının yüzde 40'ına kadar neden olan insan rinovirüstür. Ancak bazı küçük önlemler ile mevsimsel hastalıklardan kurtulmanız mümkün” şeklinde konuştu.

2,5 LİTREYE KADAR SU ALIMI ŞART

Sağlıklı bir yaşam tarzının birey üzerindeki olumlu etkilerine değinen Uzm. Dr. Harika Uğurtay, “Sağlıklı yaşam tarzı; dengeli beslenmek, yeterli uyku ve dinlenmek ve stresi kontrol altında tutmak mevsimsel hastalıklarla daha iyi başa çıkmanıza yardımcı olabilir. Düzenli egzersiz bağışıklık sistemini güçlendirir ve viral enfeksiyonları önler. Besleyici gıdaların alımı ve hidrasyon mevsimin beslenme gereksinimlerini dengelemek için düzenli ve sağlıklı bir diyete öncelik verilmelidir. Dengeli su alımı ile hidrasyon önemlidir. Su tüketiminin sadece yaz mevsiminde veya sıcak havalarda büyük önem taşıdığına dair bir yanılgı var; soğuk havalarda da bir yetişkin için 2,5 litreye kadar su alımı şarttır. Hijyen; viral enfeksiyon bulaşında önemli olan el temizliğine ayrıca önem vermek gerekir. D vitamini almak: Kış aylarında daha iç ortamda zaman geçirilmesi ve güneş ışığının olmaması nedeniyle D vitamini düzeylerinin izlenmesi önemlidir” diye konuştu.