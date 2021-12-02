Kulüp dizisinin 2. sezon yayın tarihi açıklandı
Netflix’te yayına girdiği kasım ayı başından beri büyük ilgiyle karşılanan ve en çok izlenen dizi olan Kulüp’ün 2. sezon yayın tarihi açıklandı.
Başrollerini Gökçe Bahadır, Barış Arduç, Asude Kelebek ve Salih Bademci’nin paylaştığı Netflix dizisi Kulüp'ün 2. kısım yayın tarihi belli oldu.
Eski İstanbul teması, konusu ve oyuncularıyla dikkat çeken Kulüp dizisi 2. sezon bölümleri 6 Ocak Perşembe günü yayınlanacak.
Netflix Türkiye'nin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:
"Aile demek, sizi sabırsızca bekleyenlerin olması demek. Kulüp 2. kısım 6 Ocak’ta sadece Netflix’te."
Aile demek, sizi sabırsızca bekleyenlerin olması demek. #Kulüp 2. kısım 6 Ocak’ta sadece Netflix’te. pic.twitter.com/fLpjGePZd8— Netflix Türkiye (@netflixturkiye) December 2, 2021
KULÜP DİZİSİ KONUSU NEDİR?
1950'lerin kozmopolit İstanbul'unda bir anne, sorunlu geçmişi yüzünden yetiştiremediği asi kızıyla yeniden bağ kurmak için bir gece kulübünde çalışmaya başlar. Matilda'nın kızı Raşel, o hapisten çıkana kadar varlığından bihaberdir. Kızı ile arasında güzel bir ilişki kurmaya çalışan Matilda, Raşel'i Pera'nın belalısı olan Fıstık İsmet'ten uzak tutmak için çabalar.
Matilda aynı zamanda patronu olan Orhan, gece kulübü yöneticisi Çelebi ve sanatçı Selim'in egoları ile de mücadele etmeye çalışır. Kulübe ayak basmasıyla ortama farklı bir ruh katan Matilda, çalışanlar için cehennem olan kulübü bir yuva haline getirir.
KULÜP DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?
Başrollerinde Gökçe Bahadır ve Barış Arduç'un yer aldığı Kulüp dizisi oyuncuları arasında Metin Akdülger, Asude Kalebek, Fırat Tanış, Barış Arduç, Salih Bademci gibi önemli isimler bulunuyor.
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