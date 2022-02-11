Kumsallarda görülen fokların rahatsız edilmemesi uyarısında bulunuldu

11 Şubat 2022 Cuma, 00:00

İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemal Turan, geçen günlerde Samandağ sahilinde görüntülenen fokun "Monachus monachu" adı verilen memeli türden olduğunu söyledi.

Bu türün geçmiş yıllarda Samandağ'da yaygın bir popülasyona sahip olduğunu belirten Turan, çevresel faktörler nedeniyle hayvanın neslinin azaldığını aktardı.

"RAHATSIZ ETMEYELİM"

Akdeniz'de 600 ila 650 fok türünün raporlandığı bilgisini veren Turan, şunları kaydetti:

"Türkiye denizlerinde özellik Ege'nin güneyi ve Akdeniz sahillerinde dağılım göstermektedirler. Bu türler karasal ortamda güneşlenerek sosyal faaliyetlerinin bir kısmını burada geçirmektedirler. Bunun yanı sıra Samandağ Kel Dağı eteklerinde fok mağaraları dediğimiz mağaralar içerisine girerek hava boşluklarında hayatlarının belirli kısımlarını sürdürmektedir. Bunlar, nesilleri giderek azalan türlerdir. Bunlarla ilgili geçmişte çeşitli projeler oluşturduk. Bu türleri görmek isteyenler bazen fotoğraflamak için geliyorlar. Fokları kumsallarda gördüğümüz zaman rahatsız etmeyelim. Bunlar ürkek canlılardır."