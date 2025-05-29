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Kurban Bayramı 1. günü ne zaman? Bayram arefesi ne zaman?

Kurban Bayramı 1. günü ne zaman? Bayram arefesi ne zaman?

29.05.2025 09:13:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Kurban Bayramı 1. günü ne zaman? Bayram arefesi ne zaman?

2025 Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Tatil planları yapanlar, kurban ibadetini yerine getirmek isteyenler ve sevdikleriyle bayramlaşmayı planlayan milyonlarca yurttaş bayram arefesinin ne zaman olduğunu araştırıyor. Peki, Kurban Bayramı 1. günü ne zaman? Bayram arefesi ne zaman?

Kurban Bayramı arefesinin ne zaman, hangi güne denk geldiği, bayram öncesinde son hazırlıklarını yapan yurttaşlar tarafından sorgulanıyor. Peki, Kurban Bayramı 1. günü ne zaman? Bayram arefesi ne zaman?


BAYRAM AREFESİ NE ZAMAN VE NEDEN ÖNEMLİ?

Kurban Bayramı arefesi, bayramdan bir önceki gün olan 5 Haziran Perşembe gününe denk geliyor. Arefe günü, özellikle ibadet ve hazırlıklar açısından büyük önem taşıyor.

2025 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2025 yılında Kurban Bayramı, 6 Haziran Cuma günü başlayacak. Bayramın ilk günü Cuma gününe denk gelirken, toplam 4 gün sürecek dini bayramda milyonlarca kişi hem ibadetlerini yerine getirecek hem de sevdikleriyle bir araya gelecek.

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