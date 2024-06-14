Kurban Bayramı arefe mesajları: En güzel, en anlamlı bayram mesajları
4 gün sürecek olan Kurban Bayramı öncesinde bayram heyecanını sevdikleriyle paylaşmak isteyenler, arefe günü mesajlarını araştırıyor. İşte, Kurban Bayramı arefe mesajları: En güzel, en anlamlı bayram mesajları...
İslam dünyası için büyük öneme sahip Kurban Bayramı, 16 Haziran Pazar günü başlayacak. Arife günü 15 Haziran Cumartesi olan Kurban Bayramı, 19 Haziran Çarşamba sona erecek. Arefe gününe saatler kala bayram coşkusunu hissetmeye başlayan yurttaşlar, bayram ve arefe mesajlarını sosyal medya hesaplarından paylaşıyor. İşte, Kurban Bayramı arefe mesajları: En güzel, en anlamlı bayram mesajları
AREFE MESAJLARI
- "Bayramı müjdeleyen, Allah katında mübarek bir gün olan arefe günümüz mübarek olsun."
- "Duaların en hayırlısı arife günü yapılan duadır.”
- Arefe gününe ulaştık çok şükür bayrama da kavuşmak nasip olur inşallah."
- "Yüzünüzün ay gibi parlak ve bayram edeceğiniz günlerin hiç bitmemesi duasıyla, Arefe gününüz kutlu olsun."
- "Heyecanla bayramı gözlediğimiz bugünde son orucunuz kabul, bekleyişleriniz hayırlara vesile olsun, Arefe gününüz kutlu olsun."
- "Arefe gününüzü kutlar, sevdiklerinizle birlikte nice güzel günlere erişmenizi Allah’tan niyaz ederiz."
- "En kötü gününüz bu Kurban Bayramı arefesi gibi güzel olsun. Kurban Bayramına kavuşmanızı dilerim."
- "En güzel bayramlara hep birlikte sağlıkla ve huzurla erişebilmek duasıyla. Arefe gününüz mübarek olsun."
- "Bir avuç dua, bir kucak sevgi, sıcak bir mesaj kapatır mesafeleri, birleştirir gönülleri, bir sıcak gülümseme, bir ufak hediye daha da yaklaştırır bizi birbirimize. Arefe gününüz mübarek olsun."
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