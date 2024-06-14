Yayınlanma: 14.06.2024 - 13:18

Güncelleme: 14.06.2024 - 13:18

İslam dünyası için büyük öneme sahip Kurban Bayramı, 16 Haziran Pazar günü başlayacak. Arife günü 15 Haziran Cumartesi olan Kurban Bayramı, 19 Haziran Çarşamba sona erecek. Arefe gününe saatler kala bayram coşkusunu hissetmeye başlayan yurttaşlar, bayram ve arefe mesajlarını sosyal medya hesaplarından paylaşıyor. İşte, Kurban Bayramı arefe mesajları: En güzel, en anlamlı bayram mesajları

AREFE MESAJLARI