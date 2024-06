Kurban Bayramı'nda sağlığınızı korumanız için 10 önemli kural!

Yayınlanma: 14.06.2024 - 12:39

Güncelleme: 14.06.2024 - 12:39

Bayramlar, toplumumuzda aile ziyaretlerinin yoğunlaştığı ve özenli sofraların kurulduğu önemli ve anlamlı günlerdir. Ancak Kurban Bayramı özelinde, geleneksel sofralarda mutlaka yer verilen kırmızı etin tüketimine dikkat etmek önemlidir. Kırmızı etin aşırı tüketimi sağlık açısından olumsuz etkilere yol açabilir. Peki, bu özel günlerde sağlığınızı korumanın yolları nelerdir? İşte Kurban Bayramı'nda sağlığınızı korumanın 10 önemli kuralı...

KURBAN BAYRAMI'NDA SAĞLIĞINIZI KORUMANIZ İÇİN 10 ÖNEMLİ KURAL

1. Eti yüksek ısıda pişirmeyin:

Et için en uygun pişirme yöntemi, düşük sıcaklıkta ve uzun sürede pişirmektir, mümkünse etin kendi suyu içinde. Yüksek sıcaklıklarda pişirme, etin dış kısmının hızla pişmesine ve iç kısmının çiğ kalmasına neden olabilir, bu da besin zehirlenmesi riskini artırabilir. Etin düşük ısıda, kendi suyu içinde pişirilmesi ise besin değerlerini daha iyi korur. Alternatif olarak, düdüklü tencerede yüksek basınç altında kısa sürede pişirme de etin besin değerlerini kaybetmeden hazırlanmasını sağlayabilir. Bu yöntemlerle etin sağlık açısından en verimli şekilde pişirilmesi ve besin değerlerinin korunması mümkün olacaktır.

2. Günde 60-90 gram eti geçmeyin:

Yeni kesilmiş kırmızı etin sindirimi zor olabilir ve bu durum hazımsızlık gibi sorunlara yol açabilir. Bu nedenle, eti kesim sonrasında en az 12 saat boyunca buzdolabında dinlendirmek ve ardından pişirmek önemlidir. Kalan eti küçük parçalar halinde derin dondurucuya koymak da taze kalmasını sağlayacaktır. Bayram boyunca her öğünde kırmızı et tüketmek sağlıklı bir seçenek değildir. En uygunu, günde bir öğünde kırmızı et tüketmektir. Günlük olarak 60-90 gram arası et tüketimi önerilir. Etin yanında ise sağlıklı beslenmeyi tamamlayacak şekilde sebze, salata, tam tahıllı ekmek veya bulgur gibi sağlıklı karbonhidratları da tüketmek faydalı olacaktır. Bu şekilde dengeli bir beslenme sağlanarak sağlık korunabilir.

3. Etleri kendi suyuyla pişirin:

Bayram boyunca sağlıklı ve dengeli bir beslenme programı oluşturmak için düzenli öğünler tüketmeye özen göstermek önemlidir. Özellikle sürekli et tüketiminden kaçınarak çeşitli besin gruplarından dengeli bir şekilde yararlanmak sağlık açısından büyük önem taşır. Güne hafif bir kahvaltı ile başlamak sindirim sorunlarını önlemeye yardımcı olabilir. Örneğin, bir adet yumurta, beyaz peynir, zeytin, domates, tam tahıllı ekmek ve bol yeşillik içeren bir kahvaltı, gününüzü enerjik ve sağlıklı geçirmenize katkı sağlar. Ayrıca, kurban etini dinlendirip sindirim sistemine daha az yük bindirmek için kahvaltıda tüketiminden kaçınmak da önemlidir. Bu şekilde, bayram süresince sağlıklı beslenme alışkanlıklarını koruyabilir ve rahat bir şekilde bayramın keyfini çıkarabilirsiniz.

4. Etin yanında bok limonlu yeşil salata tüketin:

Et, posalı bir yiyecek grubu olmadığı için aşırı miktarda tüketildiğinde veya yanında posa kaynakları yetersiz olduğunda kabızlık sorunlarına neden olabilir. Uzmanlar, bu sebeple et tüketirken yanında posa içeriği yüksek olan sebzeler, meyveler, tahıllı ekmek ve bulgur gibi besinleri tercih etmenin önemini vurgulamaktadır. Ayrıca, etin yanında tüketilen C vitamini açısından zengin sebze ve meyveler, içerdikleri C vitamini sayesinde etin içerdiği demirin vücutta daha iyi emilimini sağlamaya yardımcı olabilirler. Bu nedenle, kırmızı etle birlikte bol limonlu yeşil salata gibi C vitamini açısından zengin seçenekleri tercih etmek alışkanlık haline getirilmelidir. Bu sayede sağlıklı bir beslenme dengesi sağlanabilir ve sindirim sistemi sağlığı korunabilir.

5. Güne kahvaltı ile başlamayı ihmal etmeyin:

Bayramda eti yağsız şekilde pişirmeyi unutmamak önemlidir. Özellikle Kurban Bayramı'nda geleneksel olarak yapılan kavurma gibi yemekleri hazırlarken iç yağı, kuyruk yağı veya tereyağı gibi doymuş katı yağları kullanmamaya özen göstermek gereklidir. Etin kendi suyuyla veya az miktarda sağlıklı sıvı yağ ekleyerek pişirilmesi, yemeğin lezzetini korurken sağlıklı bir tercih olacaktır. Bu şekilde, hem bayram yemeğinin keyfini çıkarabilir hem de sağlıklı beslenme alışkanlıklarınızı sürdürebilirsiniz.

6. Eti akşam öğünlerinde yemeyin:

Et sindirimi zor bir yiyecektir. Akşam saatlerinde, sindirim sorunları yaşamamak ve gece uykusunu olumsuz etkilememek için et tüketiminden kaçınmak faydalı olabilir. Etin sindirimi daha kolay olabilmesi için öğle saatlerinde tüketmeye özen göstermek önemlidir. Ayrıca, eti yavaş yemek ve iyice çiğnemek sindirimi kolaylaştırabilir. Bu şekilde, sindirim sisteminizi rahatlatarak daha konforlu bir gece geçirebilirsiniz.

7. Pişirme tekniğine dikkat edin:

Kırmızı etin tüketim miktarının yanı sıra pişirme tekniği de büyük önem taşır. Uzmanlar, kızartma ve kavurma gibi yüksek sıcaklıkta yapılan pişirme yöntemleri yerine ızgara, fırınlanmış veya haşlanmış şekilde tüketmenin daha uygun olduğunu belirtmektedirler. Pişirme sırasında etlerin kömürleşmemesi ve dış kısımlarının aşırı pişip iç kısımlarının çiğ kalmamasına özen gösterilmesi gerektiğini vurgulayan uzmanlar, kömürleşmiş etlerin kanser riski taşıyabileceğini ifade etmektedirler. Bu nedenle, sağlıklı bir pişirme yöntemi seçerek etin besin değerlerini korumak ve sağlık açısından riskleri en aza indirmek önemlidir.

8. Şerbetli tatlılar yerine sütlü tatlılar tercih edin:

Bayram ziyaretlerinde kırmızı etin yanı sıra sunulan hamur işleri, çikolata ve şerbetli tatlıları makul miktarda tüketmek önemlidir. Ağır şerbetli tatlıların yerine sütlü tatlıları tercih etmek, meyve suyu veya gazlı içecekler yerine açık çay veya bitki çayları içmek daha sağlıklı bir seçenek olabilir. Özellikle diyabet hastalığı olanlar, yediklerine dikkat ederek tedavilerini aksatmamalıdırlar. Bayram ziyaretlerinde sağlıklı beslenme alışkanlıklarını sürdürmek, genel sağlık durumunu korumak açısından önem taşır.

9. Çay ve kahveyi sınırlandırın:

Bayramın yaz aylarına denk gelmesi, su tüketimini daha da önemli hale getiriyor. Ancak bayram ziyaretleri sırasında çokça çay, kahve, meyve suları veya komposto ikram edilmesi su içme alışkanlığını azaltabilir. Uzmanlar, bu tür içeceklerin vücuttaki suyun idrarla atılmasına ve dolayısıyla vücudun susuz kalmasına neden olabileceğini belirtiyorlar. Bu nedenle çay ve kahve gibi içeceklerin suyun yerini tutmadığını ve su tüketiminin önemini vurguluyorlar. Sağlığınız için bayram boyunca günlük ortalama 2-2,5 litre su içmeye özen göstermeniz gerektiği unutulmamalıdır.

10. Her gün tempolu yürüyüş yapmayı ihmal etmeyin:

Bayram süresince fiziksel hareket, kilo kontrolünü sağlamanın yanı sıra yediğimiz besinlerin sindirimini de kolaylaştırır. Bu sebeple, bayram boyunca her gün mümkünse tempolu olarak 45 dakika veya bir saat yürümeyi ihmal etmemek önemlidir. Yürüyüş yapmak metabolizmayı harekete geçirir, sindirimi destekler ve genel olarak vücut sağlığını korumaya yardımcı olur. Ayrıca düzenli egzersiz yapmak, bayram boyunca alınan fazla kalorilerin olumsuz etkilerini azaltabilir ve fiziksel formun korunmasına yardımcı olabilir.