9 günlük Kurban Bayramı tatili resmen başladı. Yollara düşen yurttaşların en çok merak ettiği konulardan biri de köprü ve otoban geçiş ücretleri oldu. Peki, Kurban Bayramı'nda köprü ve otoyollar ücretsiz mi? Bayramda Osmangazi Köprüsü, 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçişleri bedava mı?

KURBAN BAYRAMI'NDA KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Mİ?

Alınan karar doğrultusunda, bayramın birinci gününden itibaren 30 Mayıs 2026 Cumartesi günü saat 24.00’e kadar ücretsiz geçiş devam edecek.

BAYRAMDA ÜCRETLİ VE ÜCRETSİZ OLACAK YOLLAR

26 Mayıs 2026 Salı günü saat 00.00'da (Pazartesi gecesini Salı gününe bağlayan ilk dakikalarda) başlayacak olan ücretsiz ulaşım dönemi, 30 Mayıs 2026 Cumartesi günü saat 24.00'e kadar kesintisiz devam edecektir. Bu tarihler arasında geçişlerin bedava olacağı yollar:

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) tarafından işletilen tüm devlet otoyolları

15 Temmuz Şehitler Köprüsü

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü

Ücretli Olmaya Devam Edecek Köprü ve Otoyollar

Yap-İşlet-Devret (YİD) modeli kapsamında özel şirketler tarafından işletilen projelerde bayram süresince herhangi bir muafiyet uygulanmayacak ve normal fiyat tarifesi geçerli olacaktır. Geçişlerin ücretli kalacağı güzergahlar: