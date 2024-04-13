Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı kaç gün? 2024 Kurban Bayramı tarihi...

Yayınlanma: 13.04.2024 - 12:20

Güncelleme: 13.04.2024 - 12:20

2024 Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. Yaz tatillerini Kurban Bayram'ına göre belirleyecek olan yurttaşlar 2024 Kurban Bayramı günlerini araştırıyor.

Ramazan Bayramı'nı geride bıraktığımız şu günlerde yurttaşlar Kurban Bayramı tatilini planlamaya başladı. Kurban Bayramı'nın hangi tarihlerde olduğu ve kaç gün süreceği tatilciler tarafından araştrılıyor.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Diyanet İşleri 2024 dini günler takvimine göre 2024 yılında Kurban Bayramı haziran ayına denk geliyor.

2024 yılında Kurban Bayramı, 16 Haziran Pazar gününe başlıyor. Arife günü olan 15 Haziran Cumartesi ile başlayacak olan bayram dört gün sürecek. Kurban Bayramı, 16 Haziran Pazar günü başlayacak ve 19 Haziran Çarşamba günü sona erecek.





KURBAN BAYRAMI HANGİ GÜN?

15 HAZİRAN 2024 CUMARTESİ (ARİFE)

16 HAZİRAN 2024 PAZAR KURBAN BAYRAMI (1. Gün)

17 HAZİRAN 2024 PAZARTESİ KURBAN BAYRAMI (2. Gün)

18 HAZİRAN 2024SALI KURBAN BAYRAMI (3. Gün)

19 HAZİRAN 2024 ÇARŞAMBA KURBAN BAYRAMI (4. Gün)







