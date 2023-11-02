2024 yılı resmi tatil takvimi: tatil planları için rehber...

Yayınlanma: 02.11.2023 - 17:48

Güncelleme: 02.11.2023 - 17:48

Tatilciler için erken rezervasyon fırsatları kapıda bekliyor. Planlarını önceden yaparak uygun fiyatlarla tatil fırsatlarını değerlendirmek isteyen yurttaşlar için bu tatiller önemli. İşte 2024 yılında resmi tatiller...

1 Ocak Pazartesi: Yılbaşı

9 Nisan Salı: Bayram arife

10 Nisan Çarşamba, 11 Nisan Perşembe ve 12 Nisan Cuma: Ramazan Bayramı

23 Nisan Salı: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs Çarşamba: İşçi Bayramı

19 Mayıs Pazar: Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

15 Haziran Cumartesi: Bayram arife

16 Haziran Pazar, 17 Haziran Pazartesi, 18 Haziran Salı ve 19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı

15 Temmuz Pazartesi: Demokrasi ve Milli Birlik Günü

30 Ağustos Cuma: Zafer Bayramı

29 Ekim Salı: Cumhuriyet Bayramı