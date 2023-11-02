2024 yılı resmi tatil takvimi: tatil planları için rehber...
2024 yılının resmi tatil takvimi açıklandı. Çalışanlar için önemli olan bu tarihler, tatil planlarının yapılmaya başlandığı dönemde büyük bir rehber görevi üstleniyor. Yeni yılın başlangıcı, bayram tatilleri, milli ve dini bayramlar... İşte 2024 yılına ait resmi tatil günleri, tarihleri ve hangi günlere denk geldiği...
Tatilciler için erken rezervasyon fırsatları kapıda bekliyor. Planlarını önceden yaparak uygun fiyatlarla tatil fırsatlarını değerlendirmek isteyen yurttaşlar için bu tatiller önemli. İşte 2024 yılında resmi tatiller...
1 Ocak Pazartesi: Yılbaşı
9 Nisan Salı: Bayram arife
10 Nisan Çarşamba, 11 Nisan Perşembe ve 12 Nisan Cuma: Ramazan Bayramı
23 Nisan Salı: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 Mayıs Çarşamba: İşçi Bayramı
19 Mayıs Pazar: Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
15 Haziran Cumartesi: Bayram arife
16 Haziran Pazar, 17 Haziran Pazartesi, 18 Haziran Salı ve 19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı
15 Temmuz Pazartesi: Demokrasi ve Milli Birlik Günü
30 Ağustos Cuma: Zafer Bayramı
29 Ekim Salı: Cumhuriyet Bayramı
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