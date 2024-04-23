Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı tatili 9 gün mü?

Kurban Bayramı tarihi, hem dini vazifelerini yerine getirmek isteyen hem de tatil planı yapacak olan vatandaşların gündeminde yer alıyor. Peki, Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı tatili 9 gün mü?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.04.2024 - 15:43
Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı tatili 9 gün mü?
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Bu yıl haziran ayına denk gelecek olan Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağıyla ilgili vatandaşların meraklı bekleyişi sürerken, gözler hükümetten yapılacak olan açıklamaya çevrildi. Peki, Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı tatili 9 gün mü?

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından sene başı yayımlanan 2024 yılı dini takvimi sonrasından Kurban Bayramı tarihleri belli oldu.

Buna göre; 2024 yılında Kurban Bayramı, 16 Haziran Pazar günü başlayacak. 4 gün sürecek olan bayram 16-17-18-19 Haziran tarihlerinde idrak edilecek. 15 Haziran Cumartesi günü ise Kurban Bayramı arefesi eda edilecek.

BAYRAM TATİLİ 9 GÜN MÜ OLACAK?

Kurban Bayramı dolayısıyla 16 Haziran Pazar, 17 Haziran Pazartesi, 18 Haziran Salı ve 19 Haziran Çarşamba resmi tatil olacak.

Sonrasında denk gelen 20 Haziran Perşembe ve 21 Haziran Cuma gününün de hükümet tarafından tatil edilmesi durumunda bayram tatili hafta sonlarıyla birlikte 9 gün olacak.


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