Kurban kesim vakti ne zaman başlar ve biter? Kimler kurban kesmekle yükümlüdür?
Kurban Bayramı'na kısa bir zaman kalmasıyla birlikte, kurban kesim vakti ve kimlerin kurban kesmekle yükümlü olduğu merak edilen konular arasında yer almaya başladı. Peki, Kurban kesim vakti ne zaman başlar ve biter? Kimler kurban kesmekle yükümlüdür?
Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, kurban kesim vakti ve kurban kesmekle yükümlü olan kişileri açıkladı. Peki, Kurban kesim vakti ne zaman başlar ve biter? Kimler kurban kesmekle yükümlüdür?
KURBAN KESİM VAKTİ NE ZAMAN BAŞLAR VE BİTER?
Kurban kesim vakti, bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra, bayram namazı kılınmayan yerlerde ise sabah namazı vakti girdikten sonra başlayacak.
Kurbanlıkların, mutlaka Kurban Bayramı günleri içerisinde kesilmesi gerekecek. Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilecek.
KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜ?
Akıl sağlığı yerinde, büluğa ermiş, temel ihtiyaçları ve borçlarından başka yeter sayı miktarı mala sahip olup seferi olmayan her Müslüman, kurban kesmekle yükümlü sayılıyor.
Buna göre, temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80,18 gram altın veya değerinde para ya da eşyaya sahip olanların kurban kesmesi gerekiyor.
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