Küresel Sürdürülebilirlik Endeksi'ne göre en yaşanılabilir 10 şehir
The Global Destination Sustainability Index (Küresel Sürdürülebilirlik Endeksi) verilerine göre, sürdürülebilir ve daha düşük karbonlu bir geleceğe yönelik çalışmalar yapan 10 şehir...
Günümüzde sürdürülebilirlik, şehir planlamasından yaşam kalitesine kadar birçok alanda önemli bir odak noktası haline gelmiştir. Küresel Sürdürülebilirlik Endeksi, dünya genelindeki şehirlerin çevresel, ekonomik ve sosyal açıdan sürdürülebilirlik performansını değerlendirerek en yaşanılabilir şehirleri belirlemekte ve sıralamaktadır. Bu endeks, kentsel yaşamın kalitesini artırmak ve çevresel etkileri en aza indirmek için önemli bir rehber niteliği taşımaktadır. İşte, Küresel Sürdürülebilirlik Endeksi'ne göre en üst sıralarda yer alan 10 yaşanılabilir şehir...
Gothenburg, İsveç
Oslo, Norveç
Kopenhag, Danimarka
Helsinki, Finlandiya
Bergen, Norveç
Aarhus, Danimarka
Aalborg, Danimarka
Glasgow, Birleşik Krallık
Bordeaux, Fransa
Stockholm, İsveç
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