Küresel Sürdürülebilirlik Endeksi'ne göre en yaşanılabilir 10 şehir

Yayınlanma: 03.04.2024 - 12:59

Güncelleme: 03.04.2024 - 12:59

Günümüzde sürdürülebilirlik, şehir planlamasından yaşam kalitesine kadar birçok alanda önemli bir odak noktası haline gelmiştir. Küresel Sürdürülebilirlik Endeksi, dünya genelindeki şehirlerin çevresel, ekonomik ve sosyal açıdan sürdürülebilirlik performansını değerlendirerek en yaşanılabilir şehirleri belirlemekte ve sıralamaktadır. Bu endeks, kentsel yaşamın kalitesini artırmak ve çevresel etkileri en aza indirmek için önemli bir rehber niteliği taşımaktadır. İşte, Küresel Sürdürülebilirlik Endeksi'ne göre en üst sıralarda yer alan 10 yaşanılabilir şehir...



Gothenburg, İsveç

Oslo, Norveç

Kopenhag, Danimarka

Helsinki, Finlandiya

Bergen, Norveç

Aarhus, Danimarka

Aalborg, Danimarka

Glasgow, Birleşik Krallık

Bordeaux, Fransa

Stockholm, İsveç