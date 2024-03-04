Yayınlanma: 04.03.2024 - 14:09

Güncelleme: 04.03.2024 - 14:09

Fransa'da kürtajın anayasaya eklenmesi konusunu görüşmek üzere üst ve alt meclislerden milletvekilleri, Başkan Emmanuel Macron'un çağrısıyla Versailles Sarayı'nda özel bir oturumda bir araya gelecek. Bu gelişmenin ardından Türkiye'de kürtajın yasal olup olmadığı merak edildi. Peki, Kürtaj yasal mı? Kürtaj hangi ülkelerde yasal? Kürtaj kaç aya kadar yasal?

KÜRTAJ NEDİR?

Kürtaj, hamileliğin sonlandırılması için embriyo, fetüs ve plasentanın ilaçlı veya cerrahi operasyonla rahimden alınmasını içeren tıbbi bir işlemdir.

KÜRTAJ YASAL MI?

Her kadın istenmeyen gebeliği sonlandırmak için gebeliğiniz ilk 10 haftası boyunca, herhangi bir sağlık sorununuz olmasa da kürtaj yaptırma hakkına sahipsiniz. Medeni durumu her ne olursa olsun kürtaj hakkından faydalanabilir. Kürtaj bir sağlık hakkıdır ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 6/3 Maddesi uyarınca kürtaj da dahil olmak üzere medikal geçmişiniz kimseyle paylaşılamaz.

Doğum yapmanın sağlık açısından bir sakınca taşıması durumlarında gerekçeli rapor sunulması ile 10 haftayı geçmiş gebelikler de sonlandırılabilir.

DÜNYADA KÜRTAJ HAKKI

Dünyada her koşulda kürtajı yasaklayan 24 ülke veya bölge var. Bu üreme çağındaki yaklaşık 91 milyon kadının kürtaj hakkına sahip olmadığı anlamına geliyor.

Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) göre, insanlar güvenli şekilde kürtaj yaptırmadıklarında güvenli olmayan yollara başvuruyor, bu da en çok kısıtlayıcı tedbirlerin olduğu ülkelerde görülüyor.

El Salvador, Nikaragua, Malta, Polonya, Dominik Cumhuriyeti, Mısır, Haiti, Irak, Madagaskar, Nikaragua, Filipinler, Senegal ve Surinam.

42 ülke veya bölge, hamile bir kadının hayatını kurtarmak için kürtaja izin veriyor. Bu listedeki diğer ülkeler arasında Bahreyn, Guatemala, Kiribati, Lübnan, Libya, Malavi, Myanmar, Nijerya, Umman, Güney Sudan, Tanzanya ve Uganda yer alıyor.

Yaklaşık 50 ülke-bölge, sağlık veya tedavi nedenleriyle kürtaja izin veriyor. Sağlık bazen fiziksel bazen de zihinsel sağlığı içeriyor.

Bu kategorideki ülkeler arasında Polonya, Cezayir, Bolivya, Botsvana, Burundi, Kamerun, Kosta Rika, Cibuti, Ekvador, Kuveyt, Fas, Pakistan, Peru, Suudi Arabistan, Togo ve Zimbabve yer alıyor.

76 ülke, gebelik sürelerinde değişkenlik gösterse de talep üzerine kürtaja izin veriyor. En yaygın gebelik süresi 12 haftadır, ancak birçok ülkede bu süre değişiyor. Örneğin; Fransa'da kürtaj için uygun gebelik süresi 16 hafta, İspanya'da 14 hafta ve İtalya'da 90 gün.

Birçok Avrupa ülkesi, ABD, Kanada, Çin, Rusya kürtaja istek üzerine izin veriyor.

TÜRKİYE'DE KÜRTAJ HAKKI

Türkiye de istek üzerine kürtaja izin veriler ülkeler arasında. Türkiye'de isteğe bağlı kürtaj 1983'te yasallaştı, kanunen gebeliklerin 10. hafta sonuna kadar, kadının mağdur olması durumunda ise 20. hafta sonuna kadar gebeliğin sonlandırılması yasal. Ancak pratikte kadınların kürtaj hakkına erişemediği tartışılıyor.