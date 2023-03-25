Kurtlar Vadisi'nin yıldız oyuncusu milletvekili aday adayı oldu!

Yayınlanma: 25 Mart 2023 - 11:33

Güncelleme: 25 Mart 2023 - 11:34

"Üvey Baba", "Kurtlar Vadisi Pusu", "Bu Kalp Seni Unutur mu?" ve "Kiralık Aşk" dizilerindeki başarısıyla adını geniş bir kitleye duyuran oyuncu Kerem Fırtına, milletvekili aday adaylığı başvurusu yaptığını açıkladı.

"YOLUMUZ AÇIK OLSUN"

Fırtına, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Yeşil Sol Parti'den milletvekili aday adaylığı başvurusu yaptığını belirterek, şu ifadelerini kullandı:

"Omuz omuza mücadele etmekten onur duyduğum HDP Genel Merkezi'nin önerisi doğrultusunda Yeşil Sol Parti'den adaylık başvurumu yapmış bulunuyorum. Destekleyen ve uygun gören herkese şükranlarımı sunuyorum. Mahcup olmadan alnımın akıyla çıkmak tek dileğim. Yolumuz açık olsun."