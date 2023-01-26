Kurtlar Vadisi'nin ünlü oyuncusu Levent Güner hayatını kaybetti
Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Bedir karakteri ile hafızalara kazınan Levent Güner hayatını kaybetti.
Ekranlarda en çok izlenen dizilerden olan Kurtlar Vadisi'nde Pala’nın adamı Bedir’i canlandıran Levent Güner yaşamını yitirdi.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, İstanbul Devlet Tiyatrosu oyuncusu Levent Güner yaşamını yitirdi. Kurtlar Vadisi’nde Pala’nın adamı Bedir rolüyle hafızalara kazınan Güner devlet tiyatrosu oyuncusuydu. Güner'in diğer mesleği ise şarkıcılıktı. 58 yaşındaki oyuncunun kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.
LEVENT GÜNER KİMDİR?
‘Eski Bir Sevda’ adında bir de albümü bulunan Güner, 1992’de Mem û Zîn, 1995’te Böcek, 1995’te Aylaklar, 2007-2009 Dudaktan Kalbe dizisi, 2013- Amok Koşucusu, Acayip Hikayeler, Reaksiyon, Kaybolan Yıllar, Bu Sevda Bitmez ve Pilli Bebek projelerinde rol aldı.
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