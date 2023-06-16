Kurtlar Vadisi'nin ünlü oyuncusu Şekip Taşpınar'dan sevindiren haber

Kurtlar Vadisi dizisinde 'Cevat Akarsu' karakterine hayat veren ünlü oyuncu Şekip Taşpınar, geçtiğimiz günlerde sahte içki nedeniyle zehirlenerek yoğun bakıma kaldırılmıştı. Önceki gün entübe edildiği açıklanan oyuncunun sağlık durumuyla ilgili umut verici bir gelişme yaşandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.06.2023 - 12:34
Kurtlar Vadisi'nin ünlü oyuncusu Şekip Taşpınar'dan sevindiren haber
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'Kurtlar Vadisi' dizisindeki 'Cevat Akarsu' rolüyle tanınan Şekip Taşpınar, Datça ilçesindeki evinde 8 Haziran günü gece saatlerinde rahatsızlanınca Datça Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bilinci kapalı olan Taşpınar, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Acil serviste yapılan tetkiklerde sahte içkiden zehirlendiği belirlenen Şekip Taşpınar, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Taşpınar'ın dün yoğun bakım ünitesinde entübe edildiği belirtildi. Oyuncunun son durumuyla ilgili menajeri Temmuz Karikutal açıklama yaptı.

"GÖZLERİNİ AÇTI"

Karikutal, "Şekip Taşpınar dün gözlerini açtı ve eşi Berna Hanım ile göz teması kurdu. Bilinci açık, ancak hayati tehlikesi devam ediyor. Solunum cihazına bağlı ve ara sıra diyaliz desteği ile hayatta kalmaya çalışıyor" ifadelerini kullandı.


Şekip Taşpınar Sahte alkol

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