Yayınlanma: 14.06.2024 - 11:43

Güncelleme: 14.06.2024 - 11:43

Kuru ciltle baş etmek, başlangıçta zor olabilir; ancak düzenli olarak nemlendirme yapmak, cildinizi uygun ürünlerle beslemek ve içten su tüketimine özen göstermek gibi alışkanlıkları benimseyerek bu sorunu çözmek mümkündür. Peki, cilt kurluğuna neden olan davranışlar nelerdir? İşe kuru cilde sebep olan 5 alışkanlık...

KURU CİLDE SEBEP OLAN 5 ALIŞKANLIK

1. 10 dakikadan fazla duş almayın:

Uzun süreli sıcak suyla duş almak, cildinizi kurutabilir. Bu nedenle duş sürenizi 10 dakikadan kısa tutun ve suyun sıcaklığını mümkün olduğunca ılık tutun.

2. Doğru temizleyiciyi kullanın:

Kuru cilt tipine sahipseniz, cildinizi derinlemesine temizleyip nemlendiren bir temizleyici kullanmanız önemlidir. Ancak bunu günde bir kezden fazla uygulamaktan kaçının.

3. Nemlendiriciyi duştan sonra kullanın:

Duştan çıktıktan hemen sonra nemli cildinize nemlendirici uygulayın. Bu, nemin cildinizde daha uzun süre kalmasını sağlar.

4. Düzenli peeling uygulayın:

Peeling yapmak, ölü cilt hücrelerini temizler ve cildinizin yenilenmesine yardımcı olur. Ancak aşırı peeling yapmak cildinizi tahriş edebilir, bu nedenle haftada bir kezden fazla uygulamaktan kaçının.

5. Sağlıklı yağlar tüketin:

Beslenmenize somon, ceviz gibi sağlıklı yağlar eklemek, cildinizin nem tutma kapasitesini artırabilir. Bu yağlar cildinizin doğal nem dengesini destekler.